São Paulo recebe o Holi Festival, a vibrante festa indiana das cores

O Holi Festival 2025 acontecerá nos dias 22 e 23 de março, no Largo da Batata, em São Paulo, transformando o espaço em um cenário vibrante de celebração da chegada da Primavera na Índia. Com entrada gratuita, o evento trará a tradicional explosão de pós coloridos, apresentações de danças e músicas folclóricas, além de uma viagem gastronômica pela culinária indiana. O festival, realizado pela plataforma Cola em Sampa, em parceria com a Associação Indiana de São Paulo, celebra a vida, a união e a diversidade, valores fundamentais do Holi, um dos maiores eventos culturais da Índia.

Programação cheia de energia e cor

A programação do Holi Festival foi planejada para oferecer uma experiência autêntica e contagiante, com apresentações de dança e música indiana de diferentes regiões. O evento também contará com aulas de Bollywood, onde o público poderá aprender coreografias inspiradas nos filmes indianos. Além disso, o momento mais esperado, a lançamento das cores, ocorrerá quatro vezes ao dia (às 13h, 15h, 17h e 18h). Para participar, é recomendada a utilização de roupas brancas, permitindo que todos se imerjam na energia das cores e seus significados:

Vermelho : amor e paixão

: amor e paixão Amarelo : felicidade e energia

: felicidade e energia Verde : renovação e recomeço

: renovação e recomeço Azul : calma e serenidade

: calma e serenidade Laranja: criatividade e entusiasmo

Serão distribuídos 250 kg de pós coloridos gratuitamente ao público, com o apoio da Acrilex, patrocinadora oficial do evento.

Gastronomia e cultura indiana

Além das cores, o festival também é uma oportunidade para vivenciar a gastronomia indiana. O evento contará com estandes oferecendo pratos típicos como Chicken Masala, Chicken Tandoori, samosa, biryani e doces tradicionais. No espaço da Associação Indiana de São Paulo, haverá ainda uma exposição cultural, contando a história do Holi Festival e seus símbolos, que remontam à antiga mitologia hindu.

O Holi é tradicionalmente comemorado entre o final de fevereiro e a primeira quinzena de março, celebrando a vitória do bem sobre o mal, representada na lenda do rei Hiranyakashyap, que foi derrotado pelo poder da fé e devoção de seu filho Prahlad. Desde então, o festival se tornou um símbolo de renovação, alegria e harmonia entre os povos.

Programação Completa:

Sábado – 22 de março

Explosão de Cores: 13h | 15h | 17h | 18h

12h – Apresentação de tabla com Rajveer Ghai

14h – Apresentação de Bhangra com Ju & Kadu

15h – Apresentação de tabla com Rajveer Ghai e DJ

16h – Aulão de Bollywood com Disha

17h – Bateria do Bloco Bollywood

19h – Rajveer Ghai

Domingo – 23 de março

Explosão de Cores: 13h | 15h | 17h | 18h

13h – Apresentação do grupo Bollywood Brasil

14h – Apresentação de Bhangra com Ju & Kadu

15h – Apresentação de India-Brasil com Shaide & Mandar

16h – Espetáculo de Bharatanatyam com Iara

17h – Aulão de Bollywood com Disha

18h – DJ com set especial indiano

Serviço:

Holi Festival 2025

Data: 22 e 23 de março, sábado e domingo

Horário: das 11h às 21h

Local: Largo da Batata – São Paulo (1 minuto da estação Faria Lima, Linha Amarela do Metrô)

Entrada: Gratuita, livre para todas as idades

Evento Pet Friendly

Patrocínio: Acrilex

Apoio: Associação Indiana de São Paulo e Subprefeitura de Pinheiros