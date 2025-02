João Rock inicia venda de ingressos do primeiro lote neste domingo, dia 09 de fevereiro

A partir deste domingo, dia 09 de fevereiro, está aberta a venda oficial do primeiro lote de ingressos do João Rock 2025. Estarão disponíveis convites para os quatro setores do evento: Pista, Pista Premium, Camarote Lagunitas e Camarote João Rock.

As vendas acontecem através do site www.joaorock.com.br ou na loja oficial do festival no Shopping Iguatemi Ribeirão Preto.

Clientes Banco do Brasil com cartão Ourocard Visa têm 15% de desconto e parcelamento em até seis vezes sem juros – as condições especiais são para todos os lotes de convites. Já para o público em geral, o parcelamento estará disponível em até quatro vezes, também sem juros.

PROGRAME-SE

João Rock 2025

Data: 14 de junho – sábado

Local: Parque Permanente de Exposições – Ribeirão Preto/SP

Pontos de Venda: www.joaorock.com.br e loja João Rock no Shopping Iguatemi Ribeirão Preto

Ingressos:

Pista: R$ 230,00 (meia) / R$ 255,00 (solidário*) / R$ 460,00 (inteira)

Camarote João Rock: R$ 535,00 (meia) / R$ 565,00 (solidário*) / R$ 1.070,00 (inteira)

Pista Premium: R$ 505,00 (meia) / R$ 535,00 (solidário*) / R$ 1.010,00 (inteira)

Camarote Lagunitas: R$ 1.090,00 (valor único – open bar e open food)

*Ingresso solidário mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível