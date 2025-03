São Paulo recebe o Holi Festival, a vibrante festa indiana das cores, nos dias 22 e 23 de março

Nos dias 22 e 23 de março, o Holi Festival transformará o Largo da Batata, em São Paulo, num cenário digno das celebrações indianas. Com entrada gratuita, o evento – que comemora a chegada da Primavera na Índia – promete envolver o público com a tradicional explosão de pós coloridos, apresentações de danças e músicas folclóricas, além de uma viagem gastronômica pela Índia.

Realizado pela plataforma Cola em Sampa, em parceria com a Associação Indiana de São Paulo, o festival tem como essência a celebração da vida, da união e da diversidade, valores que fazem do Holi um dos eventos mais emblemáticos da cultura indiana e de outros países influenciados por ela, como Bangladesh, Nepal, Paquistão, entre outros, preservando os rituais e tradições repletos de significados. “O Holi Festival desempenha um papel fundamental para comunidades de imigrantes, ajudando a quebrar estereótipos e aproximar culturas por meio da alegria e das tradições”, afirma Willian Vendramini, cofundador do Cola em Sampa.

Fiel às raízes do festival da primavera hindu, a programação foi pensada para proporcionar uma experiência autêntica. Durante os dois dias de evento, o público poderá se encantar com a energia contagiante da música e dança indiana de diferentes regiões. Haverá ainda aula de Bollywood, com coreografias inspiradas nos musicais indianos.

E, claro, não faltarão os esperados momentos de imersão nas cores! A tradicional celebração com pós coloridos acontecerá quatro vezes ao dia (às 13h, 15h, 17h e 18h). Para entrar no clima, a dica é vestir roupas brancas e se deixar envolver pelas cores e seus significados:

– Vermelho: amor e paixão

– Amarelo: felicidade e energia

– Verde: renovação e recomeço

– Azul: calma e serenidade

– Laranja: criatividade e entusiasmo

Ao todo, 250 kg de pós coloridos serão distribuídos gratuitamente ao público, em uma parceria especial com o a Acrilex, patrocinadora oficial do evento.

Gastronomia – Outra atração do festival é a área de gastronomia com estandes de cozinhas variadas. Os destaques são os pratos típicos da índia, como Chicken Masala (frango em molho curry), Chicken Tandoori (frango marinado em iogurte e assado em uma panela cilíndrica de barro), samosa (pastel indiano com recheio de grão de bico ou frango), biryanis (arroz basmati com especiarias e legumes). Entre outros doces e bebidas indianas.

A história do festival – No espaço da Associação Indiana de São Paulo haverá uma exposição contando um pouco da cultura da Índia e a história do Holi Festival, que remonta a uma antiga história da mitologia hindu, celebrando a chegada da primavera e a vitória do bem sobre o mal.

Tradicionalmente comemorado na Índia, entre o final de fevereiro e a primeira quinzena de março, o festival se baseia na lenda do rei Hiranyakashyap, que queria ser adorado como o único deus em seu reino. No entanto, seu filho Prahlad, um devoto fervoroso de Vishnu, desafiava a autoridade do pai. Enfurecido, o rei arquitetou um plano cruel, pedindo a ajuda de sua irmã Holika, que possuía um manto mágico que a tornava imune ao fogo. O plano era que Holika entrasse nas chamas segurando Prahlad nos braços. Porém, ao entrar na fogueira, Holika perdeu sua proteção divina e foi consumida pelo fogo, enquanto Prahlad, salvo pela força de sua fé, emergiu ileso. Esse evento simboliza a vitória da devoção e da bondade sobre as forças do mal, tornando-se a essência do Holi, um festival de cores e celebração da vida.

Desde então, o Holi se tornou uma celebração vibrante, onde o colorido simboliza a alegria, a renovação e a harmonia entre as pessoas. E agora, essa tradição milenar desembarca em São Paulo para colorir o Largo da Batata e os corações dos paulistanos.

Confira a programação:

Sábado – 22 de março

Explosão de Cores: 13h | 15h | 17h | 18h – Lançamento das cores ao céu

12h – Apresentação de tabla com Rajveer Ghai

14h – Apresentação de Bhangra, ritmo e dança típicos de Punjab, com a dupla Ju & Kadu

15h – Apresentação de tabla com Rajveer Ghai e DJ, no repertório, um set especial que mistura a energia de Bollywood, música brasileira e batidas eletrônicas

16h – Aulão de Bollywood com Disha, do grupo Feels Like India

17h – Bateria do Bloco Bollywood

19h – Rajveer Ghai

Domingo – 23 de março

Explosão de Cores: 13h | 15h | 17h | 18h – Lançamento das cores ao céu

13h – Apresentação do grupo Bollywood Brasil

14h – Apresentação de Bhangra, ritmo e dança típicos de Punjab, com a dupla Ju & Kadu

15h – Apresentação do grupo de dança India-Brasil, com a participação do artista Shaide & Mandar

16h – Espetáculo especial de Bharatanatyam com a dançarina Iara

17h – Aulão de Bollywood com Disha, do grupo Feels Like India

18h – DJ com set especial indiano – Indian Party

Serviço:

Holi Festival 2025

Data: 22 e 23 de março, sábado e domingo

Horário: das 11h às 21h

Local: Largo da Batata – São Paulo (a 1 minuto da estação Faria Lima, da Linha Amarela do Metrô)

Entrada franca e livre para todas as faixas etárias

Evento pet friendly

Patrocínio Oficial: Acrilex

Apoio: Associação Indiana de São Paulo e Subprefeitura de Pinheiros