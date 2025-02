São Paulo recebe novos trens para a Linha 15-Prata

Na última semana, a Linha 15-Prata do Metrô de São Paulo recebeu a chegada de dois novos trens, com o terceiro sendo entregue na quarta-feira, dia 26, após uma complexa operação logística que os trouxe do Porto de Santos. O segundo trem já havia chegado ao Pátio Oratório na sexta-feira anterior, dia 21. Cada uma dessas operações envolveu o transporte de sete carretas, destacando a coordenação necessária para integrar essas novas composições ao sistema.

Esses trens fazem parte de um investimento significativo do Governo de São Paulo, que totaliza R$ 1,4 bilhão para a aquisição de 19 composições. O objetivo é aprimorar a mobilidade na Zona Leste da capital paulista. Além disso, um quarto trem já deixou Shangai e está previsto para desembarcar no Brasil em março deste ano, com entregas adicionais programadas até 2026.

O processo de instalação dos trens no Pátio Oratório foi realizado com o auxílio de um braço mecânico, permitindo a montagem completa em cerca de 20 dias para cada composição. A operação requer uma sequência específica para a retirada dos carros das carretas e sua colocação nas vigas, facilitando assim o procedimento de montagem. Durante esse período inicial, os trens passam por testes dinâmicos e estáticos e seguem os protocolos necessários para a obtenção do certificado de segurança. A expectativa é que esses trens estejam prontos para operação no segundo trimestre de 2025.

A encomenda da nova frota foi realizada pelo Metrô ao Consórcio CEML, que inclui as empresas Alstom e CRRC, responsáveis pela construção da via, fabricação dos trens e implantação dos sistemas da Linha 15-Prata. As novas composições são equipadas com tecnologia avançada em controle e telecomunicações, como o UTO (Unattended Train Operation), permitindo que os trens operem de maneira automatizada e segura, sem necessidade da presença de um operador a bordo. Além disso, as composições dispõem de monitoramento por câmeras, iluminação LED e gestão inteligente de energia.

Em relação à expansão da Linha 15-Prata, o Metrô está avançando em dois projetos principais. No sentido leste, as obras das estações Boa Esperança e Jacu Pessego estão em andamento, prevendo-se uma extensão adicional de 3 km e um novo pátio de manutenção. Já no sentido oeste, as obras da futura estação Ipiranga foram iniciadas; esta estação irá se conectar à Linha 10-Turquesa da CPTM, aumentando as opções de trajeto disponíveis aos usuários. Neste trecho, está prevista uma ampliação da linha em 1,8 km, com conclusão das obras esperada para 2027.

A introdução dessa nova frota representa um avanço importante no atendimento da Linha 15-Prata, alinhando-se à expansão das futuras estações Ipiranga, Boa Esperança e Jacu Pessego. Essa modernização tem como meta proporcionar maior conforto, capacidade e segurança aos passageiros que utilizam este importante modal de transporte na cidade.