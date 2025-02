Novo Pátio de trens da Linha 15-Prata ultrapassa 30% de colocação das vigas “trilhos”

A implantação das vigas-guias no novo pátio de trens da Linha 15-Prata superou os 30%. O Pátio Ragueb Chohfi, em construção na zona leste da capital, vai atender a expansão da linha que está em curso com obras para três novas estações, chegando a Ipiranga e Jacu Pêssego em 2027.

Essas vigas são os principais itens do pátio, pois atuam como uma espécie de trilho por onde os trens do monotrilho circulam. Todo o procedimento de instalação é feito com um planejamento detalhado, garantindo o posicionamento preciso das vigas-guia.

Nos últimos meses, foram lançadas 36 vigas guia de concreto armado, cada uma com cerca de 2 metros de altura e 28 metros de comprimento. Para isso, são utilizados dois guindastes de alta capacidade, com 300 e 275 toneladas, programados para atuar de forma sincronizada, garantindo a precisão e segurança da operação.

Ao todo, o projeto conta com 95 vigas, cada uma pesando aproximadamente 70 toneladas e possuindo precisões milimétricas de fabricação e instalação. O novo pátio também possui capacidade de armazenamento de até 24 trens, uma área para manutenção e limpeza das composições, além de toda uma estrutura administrativa para a linha.

Com investimento de 3,6 bilhões para ampliação do monotrilho, o novo Pátio Ragueb Chohfi vai receber a nova frota de 19 trens, possuirá uma área total de 56 mil m² e cerca de 2 mil m² em edificações construídas pelo Metrô.

O pátio foi projetado com recursos de tecnologia BIM – sigla em inglês para Modelagem da Informação da Construção, que possibilita o desenvolvimento de um modelo 3D completo, unificando um conjunto de processos para uma construção, como nas frentes de obra civil, elétrica, hidráulica e sistemas auxiliares, facilitando o desenvolvimento e ampliando a assertividade na execução do projeto.

Um novo pátio e uma nova frota

Além do novo pátio, o Metrô está adquirindo 19 trens para a Linha 15, que estão previstos para chegar ao Brasil até o primeiro semestre de 2026 para reforçar o trecho em operação e atender a expansão da linha. Ao todo, três trens já foram entregues no Brasil. O primeiro já realiza testes no Pátio Oratório e está previsto para operar no monotrilho no primeiro semestre de 2025.

Ampliação da Linha 15-Prata

O Metrô trabalha em duas grandes frentes para a expansão da Linha 15-Prata. No sentido leste, as obras das estações Boa Esperança e Jacu Pêssego, com mais 3 km de extensão e um pátio de manutenção. No sentido oeste, o Metrô iniciou as obras da futura estação Ipiranga, que vai se conectar com a estação homônima da Linha 10-Turquesa da CPTM, trazendo mais opções de trajeto. Neste trecho, o Metrô vai ampliar a linha em 1,8 km. A meta é concluir as obras em 2027.