São Paulo realiza ação “Mulheres em Movimento” no Parque da Água Branca

A Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo promove no próximo sábado (22) o “Mulheres em Movimento”, ação alusiva ao Mês da Mulher que oferece aulas gratuitas de dança e yoga no Parque da Água Branca, zona oeste de São Paulo.

A programação tem início às 9h, com aula de dança, ministrada pela professora Val Marcelino. Às 10h é a vez da yoga, com a professora Alcione. As atividades são destinadas a todas as mulheres, independentemente da idade. Recomenda-se roupas leves para a prática dos exercícios.

O Parque da Água Branca fica na Avenida Francisco Matarazzo, 455, Água Branca – SP.

São Paulo Por Todas

O Governo de São Paulo lançou nesta semana uma campanha publicitária para dar visibilidade às políticas públicas estaduais voltadas às mulheres, por meio do movimento São Paulo por Todas. A ação divulga os resultados do primeiro ano do movimento em questões de segurança, saúde e autonomia financeira, que representam os três pilares da SPMulher, e busca alcançar mulheres que ainda não conhecem a rede de apoio ou não sabem como acessá-las.

Mensagens da campanha serão exibidas em painéis de alta definição no vão livre da plataforma da estação Sé do Metrô. Um telão instalado nesse espaço simulará uma tela de um celular gigante, com QR Code e orientações para que as mulheres baixem o aplicativo Mulher Segura. O app conta com um botão de pânico para acionar a polícia e permite o acesso rápido à rede de proteção. Trens da linha 9-Esmeralda da ViaMobilidade também estarão envelopados até o dia 24 de abril com informações sobre todas as políticas públicas voltadas às mulheres.