SP lança campanha para dar visibilidade às políticas públicas voltadas para as mulheres do estado

O Governo de São Paulo lançou nesta semana uma campanha publicitária para dar visibilidade às políticas públicas estaduais voltadas às mulheres, por meio do movimento São Paulo por Todas. A ação divulga os resultados do primeiro ano do movimento em questões de segurança, saúde e autonomia financeira, que representam os três pilares da SPMulher, e busca alcançar mulheres que ainda não conhecem a rede de apoio ou não sabem como acessá-las.

Mensagens da campanha serão exibidas em painéis de alta definição no vão livre da plataforma da estação Sé do Metrô. Um telão instalado nesse espaço simulará uma tela de um celular gigante, com QR Code e orientações para que as mulheres baixem o aplicativo Mulher Segura. O app conta com um botão de pânico para acionar a polícia e permite o acesso rápido à rede de proteção. Trens da linha 9-Esmeralda da Via Mobilidade também estarão envelopados até o dia 24 de abril com informações sobre todas as políticas públicas voltadas às mulheres.

Vídeos e a bandeira do movimento São Paulo por Todas também estarão em pontos de ônibus do projeto Abrigo Amigo, que auxilia as mulheres na espera, com uma conexão direta com a Secretaria de Segurança Pública. Haverá também telas nos banheiros das estações de ônibus Ana Rosa, Armênia, Brás e Tatuapé, na Capital, com mensagens da campanha.

O filme da campanha também será exibido em 780 salas de cinema em todo o estado. Além disso, chegará ao streaming pela Netflix. Criadoras de conteúdo das comunidades de São Paulo serão mobilizadas para amplificar as mensagens da campanha, garantindo que o tema alcance um público segmentado e mais vulnerável. Outro destaque da ação está na ativação de alertas (push notifications) em celulares de mulheres que estão próximas a bares, restaurantes e baladas.

Desenvolvida pela Ogilvy, a campanha conta com filmes de 30 segundos, merchandising, spots de áudio e mídias out of home (OOH). As peças publicitárias serão inseridas em espaços como canais de TVs abertas e pagas, rádios da capital, interior e litoral, regiões de grande circulação de pessoas, grandes portais, redes sociais, além dos canais de comunicação do Governo de São Paulo. Todas as peças têm direcionamento para o novo portal SP Por Todas como a principal fonte de informações sobre os programas disponíveis.

As peças de campanha destacam os 6 mil atendimentos realizados pelo programa Cabine Lilás, programa criado no ano passado para realizar o atendimento a mulheres que sofreram violência. O serviço é realizado dentro do Centro de Operação da Polícia Militar por policiais femininas que passaram por treinamento realizado por especialistas da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Outro aspecto apresentado na campanha é o investimento em desenvolvimento econômico, como o aporte de R$ 340 milhões em créditos para mulheres empreendedoras. Na saúde, o destaque foi para orientação e realização de exames preventivos: 7 milhões.