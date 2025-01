São Paulo oferece testes gratuitos e serviços para prevenção de ISTs

A cidade de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, oferece uma gama de serviços destinados à testagem e prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Entre os recursos disponíveis estão testes convencionais, rápidos e autotestes, que abrangem infecções como HIV/Aids, sífilis e hepatites B e C. Além disso, os cidadãos podem iniciar profilaxias, retirar preservativos e acessar outros serviços essenciais.

As ISTs são frequentemente adquiridas por meio de relações sexuais desprotegidas, sejam elas orais, vaginais ou anais, além da possibilidade de transmissão vertical durante a gestação, parto ou amamentação. Muitas dessas infecções não apresentam sintomas visíveis inicialmente, o que torna a prevenção e a realização de testes regulares fundamentais para a saúde pública.

Na capital paulista, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e os serviços da Rede Municipal Especializada em IST/Aids oferecem esses testes sem custo. Ao todo, 470 UBS estão habilitadas a realizar testes convencionais para HIV, sífilis e hepatites. Além delas, existem 28 serviços especializados dedicados ao diagnóstico e tratamento das ISTs.

Adicionalmente, a Coordenadoria de IST/Aids mantém uma unidade móvel denominada CTA da Cidade. Este projeto itinerante realiza testes rápidos gratuitos em regiões com maior vulnerabilidade social entre quinta e sábado. Na unidade móvel, também é possível iniciar o uso da profilaxia pré-exposição ou pós-exposição ao HIV.

Os interessados podem localizar as UBS e outros equipamentos de saúde através da plataforma Busca Saúde ou acompanhar a agenda dos serviços nas redes sociais da Coordenadoria de IST/Aids.

Informações sobre as Principais ISTs

HIV: O vírus da imunodeficiência humana (HIV) causa a Aids, que é caracterizada pela deterioração do sistema imunológico do corpo. O contágio ocorre por meio de relações sexuais desprotegidas com indivíduos infectados ou pelo compartilhamento de seringas contaminadas.

Sífilis: Causada por uma bactéria, essa infecção se manifesta inicialmente como uma ferida indolor nos genitais. A transmissão acontece durante relações sexuais desprotegidas ou de mãe para filho durante a gestação ou parto.

Gonorreia: Essa infecção bacteriana afeta genitais, garganta e olhos. Embora possa não apresentar sintomas em algumas áreas do corpo, quando manifestada pode causar dor ao urinar e corrimento purulento.

Hepatites B e C: Ambas são doenças virais que podem causar danos graves ao fígado. A hepatite B é transmitida principalmente através do sexo desprotegido e uso compartilhado de seringas. A hepatite C geralmente é transmitida por contato com sangue contaminado.

Tricomoníase: Causada por um protozoário, essa infecção se manifesta por sintomas como corrimento vaginal anormal e dor durante o ato sexual. O contágio ocorre durante relações sexuais desprotegidas.

Clamídia: Muitas vezes assintomática, essa infecção pode levar a complicações graves se não tratada. Os sintomas incluem dor ao urinar e corrimento nos genitais.

Herpes Genital: Causada por vírus, provoca lesões dolorosas na região genital. Não existe cura para herpes, mas o tratamento pode ajudar a controlar os sintomas.

HPV: O papilomavírus humano pode levar à formação de verrugas genitais e está associado a vários tipos de câncer. O Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza vacinas contra o HPV para crianças e jovens em faixa etária específica como forma de prevenção.

A vacinação contra o HPV consiste em duas doses para adolescentes saudáveis entre 9 a 14 anos e três doses para grupos com condições clínicas especiais. As informações sobre o esquema vacinal devem ser acompanhadas com orientações médicas adequadas.