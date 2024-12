São Paulo mantém ônibus antigos até 2025

A gestão de Ricardo Nunes (MDB) na cidade de São Paulo tomou uma decisão significativa ao permitir a circulação de ônibus com mais de dez anos até o fim de 2025. Essa medida, oficializada por meio de um despacho publicado no Diário Oficial do Município, autoriza a operação de veículos fabricados entre 2012 e 2014, além de miniônibus de 2015 a 2017. A justificativa da SPTrans, responsável pela gestão do transporte público, destaca que a retirada desses veículos poderia resultar em uma redução drástica da frota, prejudicando a qualidade do serviço prestado aos passageiros.

Embora essa decisão represente um alívio temporário para a operação do sistema, é importante ressaltar que a SPTrans continua investindo na renovação da frota. Desde 2021, já foram incorporados 3.402 novos veículos ao sistema municipal. O recente comunicado da SPTrans também menciona que os ônibus mais antigos serão utilizados preferencialmente na reserva técnica das concessionárias, o que pode ajudar a mitigar problemas operacionais.

Além disso, a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei que flexibiliza as regras para renovação da frota por veículos elétricos. A nova legislação permite que até 50% dos ônibus adquiridos pelas empresas sejam movidos por combustíveis fósseis, enquanto os outros 50% devem ser equipados com tecnologias menos poluentes. Essa mudança é um reflexo da necessidade de adaptar o transporte público às exigências ambientais contemporâneas.

Em conclusão, a extensão do uso de ônibus mais antigos em São Paulo é uma solução paliativa que visa manter a operação do sistema. Entretanto, é fundamental que essa medida venha acompanhada de um planejamento eficaz para a renovação da frota com veículos sustentáveis, garantindo assim um transporte público mais eficiente e menos poluente no futuro.