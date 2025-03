São Paulo lança tênis em celebração aos 20 anos do tri mundial

O São Paulo Futebol Clube anuncia o início das vendas de um novo modelo de tênis casual, desenvolvido em parceria com a New Balance. Esta iniciativa marca as celebrações do vigésimo aniversário do tricampeonato mundial conquistado pelo clube em 2005.

Intitulado 480 SPFC, o calçado é uma edição limitada que reflete as cores tradicionais do São Paulo: branco, preto e vermelho. O modelo foi apresentado recentemente por ex-jogadores ícones do clube, como Lugano, Mineiro e Josué, durante o lançamento da nova camisa 1.

As vendas do 480 SPFC estarão disponíveis através do e-commerce da New Balance, na SAO Store e em lojas físicas do clube, com um preço sugerido de R$ 599,99.

O design do tênis inclui cabedal confeccionado em couro sintético (PU) com detalhes em camurça bovina. Elementos distintivos do clube estão presentes, como o escudo na etiqueta da lingueta de um dos pés e o logotipo SPFC na parte traseira. O solado é totalmente feito de borracha, garantindo durabilidade e conforto.

Além do lançamento do tênis, os torcedores do São Paulo também aguardam ansiosamente a nova camisa número 2 listrada, que deverá ser lançada no dia 11 de abril. A estreia desta peça está prevista para ocorrer no jogo contra o Cruzeiro, que será realizado no Morumbi durante a terceira rodada do campeonato. No entanto, tanto o clube quanto a New Balance ainda não confirmaram oficialmente a data.