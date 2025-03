Dupla do São Paulo comemora convocação para Seleção feminina Sub-17

As atletas Mirella Schuartz e Helena, ambas do São Paulo Futebol Clube, receberam uma grande notícia: a dupla foi convocada para integrar a Seleção Brasileira Sub-17. A treinadora Rilany Silva chamou as garotas para um período de treinos em Bragança Paulista, que acontece entre os dias 8 e 22 de março.



Helena, meia de 15 anos, é conhecida por sua qualidade e habilidade com a bola nos pés, mas também sabe balançar as redes: fez 56 gols em 2024, sendo a artilheira máxima entre todas as categorias do futebol feminino Tricolor. A atleta comemorou o reconhecimento de seu trabalho e falou sobre a reação de sua família com a convocação.



“A sensação de ser convocada para a Seleção Brasileira é muito boa. É gratificante demais ver que você está sendo vista e que está valendo a pena cada dia de treino”, exaltou Mirella.



“A reação dos meus pais foi muito boa. Ficaram muito felizes, principalmente meu pai, que chorou muito porque ele é quem mais me acompanha desde o começo, me levava pros treinos. Muitas meninas já me falaram como era aqui (na Seleção) e me ajudaram bastante para eu já vir pra cá preparada”, finalizou.



Já Mirella, zagueira de 16 anos, tem se mostrado uma das principais promessas do São Paulo na defesa. Com atuações consistentes e firmeza defensiva, a beque é um acréscimo de peso na zaga da Amarelinha.

Divulgação

“Feliz demais com a convocação, uma honra vestir essa camisa. Não esperava (a convocação). Comemoramos todos juntos (família), ficamos felizes demais. Já recebi alguns conselhos de atletas que já foram convocadas antes para eu me preparar bem para esse grande desafio”, disse Mirella.



A convocação faz parte dos preparativos da Seleção Brasileira feminina para o Sul-Americano Sub-17, que será realizado na Colômbia, e acontece entre os dias 1º e 25 de maio. O Brasil integra o grupo B, ao lado de Bolívia, Equador, Peru e Uruguai.