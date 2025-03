Destaque da Ferroviária, Nogueira comemora convocação para a Seleção Brasileira Sub-17

A meio-campista Nogueira, uma das destaques da equipe feminina da Ferroviária, foi convocada pela técnica Rilany Silva para integrar a Seleção Brasileira Sub-17. A Guerreira Grená treinará com as outras atletas de 8 a 22 de março em Bragança Paulista.

Essa é a primeira convocação da carreira da meia. Emocionada, Nogueira diz estar realizando um sonho da infância ao ter a oportunidade de vestir a camisa da Amarelinha pela primeira vez. E também fez agradecimentos especiais neste momento de comemoração.

“Extremamente feliz por estar comemorando um sonho de criança. Um sonho que todas as atletas almejam alcançar um dia. Só tenho a agradecer a todos que fizeram parte desse momento! Um ‘obrigada’ especial para meu pai e minha mãe, é tudo por vocês!”, expressou Nogueira.

“Agradeço também ao clube. A Ferroviária me deu oportunidades para evoluir no meu trabalho e poder fazer o que eu gosto que é jogar futebol. Gratidão à comissão e às atletas, tenho orgulho em fazer parte!”, completou.

A convocação faz parte dos preparativos da Seleção Brasileira feminina para o Sul-Americano Sub-17, que será realizado na Colômbia, e acontece entre os dias 1º e 25 de maio. O Brasil integra o grupo B, ao lado de Bolívia, Equador, Peru e Uruguai.

Aos 17 anos, Nogueira veste a camisa 10 da Ferroviária e soma diversos títulos de categorias de base. Em 2024, ela foi a artilheira da equipe na campanha do título do Campeonato Paulista feminino da categoria com 10 gols. Na final, a meia também contribuiu com uma assistência.