São Paulo investe R$ 1,2 bilhão em novos reservatórios para combater enchentes

A Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), anunciou um investimento significativo de R$ 1,2 bilhão na construção de oito novos reservatórios destinados à contenção de cheias. Os populares “piscinões” estão projetados para armazenar um total superior a 950 milhões de litros de água da chuva, um volume que equivale a aproximadamente 380 piscinas olímpicas. Essas obras abrangem todas as regiões da capital paulista e têm como objetivo beneficiar mais de 1,1 milhão de cidadãos.

Desde o início de sua gestão em 2021, a administração municipal já entregou cinco reservatórios com esta finalidade. Os locais incluem: Paciência no Tucuruvi, R2 e R3 no Ribeirão Perus, além dos piscinões Taboão e R3 na região do Aricanduva. Os novos reservatórios em construção possuem a capacidade total de armazenar até 646 mil metros cúbicos de água, o que corresponde a 646 milhões de litros, beneficiando diretamente cerca de 276 mil pessoas nas áreas Norte e Leste da cidade. Além disso, a Prefeitura está finalizando processos administrativos para a construção de mais dois piscinões em Moema, Zona Sul, que serão instalados na Praça Juca Mulato e na interseção da Rua Gaivota com a Avenida Ibijaú, com um investimento adicional de R$ 283 milhões.

Os reservatórios desempenham um papel essencial na complementação do sistema de drenagem urbana, que inclui outras iniciativas significativas como a canalização de córregos, ampliação das galerias pluviais, criação de praças de infiltração e parques lineares com áreas inundáveis. No Córrego Antonico, por exemplo, além da instalação do piscinão na Praça Roberto Gomes Pedrosa, novas galerias estão sendo construídas na Rua Senador Otávio Mangabeira, com previsão de conclusão das obras para abril de 2026.

No setor Norte da cidade, as obras do reservatório R1A estão em andamento na Vila Aurora e devem ser concluídas neste semestre. O projeto em Perus também inclui o piscinão “Areião”, que será localizado próximo ao Rodoanel Mario Covas. Desde o ano anterior, outros dois reservatórios (R2 e R3) já estão operando na região e houve a canalização de 1,1 km do Ribeirão Perus.

Além disso, galerias em construção sob a Avenida Manoel Bolívar irão proteger os moradores ao redor do Córrego Carumbé a partir do próximo abril. As intervenções visam ainda beneficiar comunidades historicamente afetadas por alagamentos ao longo do Córrego Bananal. Esta iniciativa representa mais um passo inovador da Prefeitura no uso de tecnologias para enfrentar problemas relacionados às cheias.

No lado Leste da cidade, as subprefeituras da Vila Prudente e São Miguel estão realizando obras para construir reservatórios que controlarão as cheias nos córregos Mooca e Lapenna. As intervenções ocorrem nas avenidas Prof. Luiz Ignácio de Anhaia Mello e Jacu-Pêssego respectivamente. A canalização do córrego que atravessa o Jardim Lapenna também está prevista. A expectativa é que os trabalhos sejam finalizados entre março e agosto de 2026.

Em Itaquera, a SIURB já contratou as obras para adequação do lago do Parque do Carmo, que terá sua capacidade aumentada para armazenar águas pluviais. Os projetos estão sendo atualizados e os serviços devem ser retomados em breve.

No distrito do Capão Redondo, um novo reservatório está sendo construído na Avenida Ellis Maas para gerenciar as águas excedentes do Córrego Água dos Brancos, que também passa por obras de canalização. Esta ação tem como objetivo mitigar os constantes alagamentos na área.

Por fim, em Cidade Ademar será criado um piscinão na bacia do Córrego Zavuvus; a autorização para iniciar os serviços na Rua Hermenegildo Martini já foi emitida e as tratativas administrativas estão em fase avançada.