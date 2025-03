SP celebra o Dia Mundial da Felicidade com programação especial

Em alusão ao Dia Mundial da Felicidade, a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), por meio da Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz (UMAPAZ), promove nos dias 21 e 22 de março, a “Virada da Felicidade: um evento dedicado ao bem-estar e à felicidade”, o “Happiness Brasil Summit 2025”. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas acessando o link.

Realizado em parceria com o Instituto Happiness Brasil e com apoio da Secretaria Estadual de Turismo e Viagens, a iniciativa é inspirada no evento “Plantando Happiness”, realizado em 2019 e que reuniu mais de 72 mil pessoas ao longo de 12 dias. Neste ano, o Happiness Brasil Summit em conjunto da UMAPAZ, busca ampliar essa missão, promovendo experiências transformadoras que unem ciência, cultura, inclusão e sustentabilidade humana.

Por meio de palestras, workshops, experiências sociais, práticas e bem-estar e interações imersivas, o evento busca ampliar a divulgação das informações relativas à felicidade e sabedoria, mostrando que é possível viver com mais leveza e saúde integral em uma sociedade marcada por desafios de saúde mental. Durante a programação, os participantes também poderão aproveitar atrações como o ‘Pocket Show Felicidade Circular’, apresentações de dança circular, entre outros.

Para a coordenadora de Educação Ambiental da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), Gabriela Chabbouh, sediar o evento na UMAPAZ é reforçar a importância do equipamento público como instrumento vital para formação e consolidando seu papel na promoção de práticas mais responsáveis e inclusivas.

O evento é aberto ao público e a programação completa pode ser acessada no link. A UMAPAZ está localizada na avenida Quarto Centenário, número 1268, no Parque Ibirapuera.

Serviço

Dia Mundial da Felicidade

Local: UMAPAZ – Av. Quarto Centenário, 1268. Parque Ibirapuera

Datas: 21 e 22 de março

Horário: No dia 21.03 das 10 às 16 horas e no dia 22.03 das 10 às 14 horas.

Programação completa:

21/03 (sexta-feira) – das 10 às 16 horas

– Abertura e Boas Vindas com Sandra Teschner



– Aventura Ambiental com Facilitadores da UMAPAZ (limitado aos primeiros 40 inscritos interessados na parte da manhã)



– Pocket Show Felicidade Circular com Zezé Andrade e Cantora Clara



– Bingo da Felicidade com Aurea Bartoli



– Dança Circular: caminho para a felicidade com Estela Gomes



– Biblioteca Humana com vários autores



– Sexualidade e Felicidade com Teresa Cristina Lopes Romio Rosa



– É possível ser Feliz sem empatia com Thynay Fernandes



– Intervalo para almoço



– Aventura Ambiental com Facilitadores da UMAPAZ (limitado aos primeiros 40 inscritos interessados na parte da tarde)



– Felicidade & Organização, um caminho sem volta! com Juliana Aragon



– Biblioteca Humana com vários autores



– Autoconhecimento, Caminho que te leva a Felicidade com Simone Silva Moreira



– Ressignificar a dor, Ressignificar a vida com Lea Tande e Fabiola Peixoto Minson



– Desbloqueando o Potencial das Tecnologias para Combater o Brain Rot e Promover Felicidade e Bem-Estar, com Andreia Lobo, Rosa Matias e Silvia Roth



– Viva a Felicidade e transforme a sua energia com Ângenes Costa

– A Cura está na Alegria com Marcelo Santiago

– Luto: Como encontrar o novo após ter experienciado o luto de alguém que você tanto ama com Renata Campos

22/03 (sábado) – das 10 às 14 horas

– O Olhar e o Desenho da Natureza contribuindo para a Felicidade com Maricy Elisabeth Montenegro

– Biblioteca Humana com vários autores

– Alquimia do Corpo e Felicidade com Samuel Zanatta

– O seu passo rumo a Felicidade com Amanda Machado

– Banho Sonoro com tigelas de cristal de quartzo – um caminho para a felicidade com Rita Pontes e Luiz Pontes

– Meditação Ativa com Ana Carolina Rangel

– Encerramento

