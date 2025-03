São Paulo intensifica segurança com Operação Paulista Mais Segura

Coordenada pela Secretaria de Segurança Urbana, a nova iniciativa de segurança pública, denominada Operação Paulista Mais Segura, teve seu lançamento oficial na última sexta-feira (21), com o objetivo de reforçar a segurança nas áreas mais movimentadas da capital paulista.

A operação já começou a mostrar resultados em seu primeiro fim de semana, com a prisão de uma traficante que estava vendendo drogas sob o Viaduto Okuhara Koei. Durante a ação, agentes da Inspetoria de Operações Especiais (IOPE) apreenderam 51 pedras de crack e R$ 1.819 em dinheiro, que incluía diversas cédulas e moedas. De acordo com os policiais, essa quantidade de droga poderia ser fracionada em até 350 porções menores para venda.

Além dessa ocorrência, os policiais municipais também registraram outros incidentes durante o final de semana, incluindo um furto em uma loja de facas e uma tentativa de roubo em um supermercado, onde um homem armado com uma faca ameaçou tanto funcionários quanto clientes.

O Programa Paulista Mais Segura tem como foco intensificar o monitoramento das áreas turísticas e econômicas da cidade, buscando não apenas proteger os cidadãos, mas também prevenir atividades criminosas. A iniciativa conta com um aumento significativo no efetivo da Guarda Civil Metropolitana (GCM), totalizando 376 agentes que estarão em patrulhamento diário. Além disso, a operação é apoiada por tecnologia avançada do Smart Sampa, que inclui 68 câmeras de vigilância, drones e um cão-robô.

Orlando Morando, secretário de Segurança Urbana de São Paulo, afirmou que a estratégia foi desenhada com base na análise dos dados sobre ocorrências na região nos últimos nove meses. “A presença física reforçada da Polícia Municipal, aliada à tecnologia do Smart Sampa, certamente ajudará a inibir crimes oportunos e aumentará a sensação de segurança entre os cidadãos”, declarou Morando.

A área abrangida pelo programa se estende por quase três quilômetros – totalizando 18 quadras – desde a Praça do Ciclista até a Praça Oswaldo Cruz. Especial atenção será dada aos trechos próximos às estações do Metrô, ao Museu de Arte de São Paulo (Masp), à Rua Augusta e nas proximidades do Consulado Japonês.

O monitoramento ocorrerá continuamente, todos os dias da semana, com policiamento fixo e motorizado realizado pelos 376 agentes da GCM. O patrulhamento contará com o suporte de 45 viaturas – sendo nove delas da IOPE –, além de 18 motocicletas, quatro bicicletas e quatro patins. Também haverá equipes bilíngues disponíveis para atender turistas na região.

O programa Smart Sampa complementa as operações com 52 câmeras inteligentes que possuem sistema de reconhecimento facial. Além disso, dois drones farão sobrevoos na área, enquanto o Smart Dog – um cão-robô equipado para monitorar o fluxo de pessoas – e o Smart Bus servirão como bases de apoio para comunicação direta com o centro de monitoramento.