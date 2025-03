Captura de criminoso em SP destaca eficácia do programa de câmeras inteligentes

Mais de 800 indivíduos procurados pela Justiça foram detidos em São Paulo desde a implementação do sistema Smart Sampa, um programa que utiliza câmeras inteligentes e tecnologia de reconhecimento facial para auxiliar na captura de criminosos.

No último sábado (08/03), a Guarda Civil Metropolitana (GCM) prendeu José Nilson Batista de Jesus, um homem com histórico criminal, acusado de homicídios. A operação ocorreu na Lapa, Zona Oeste da cidade, após um alerta gerado pelo sistema Smart Sampa, que é considerado o maior programa desse tipo na América Latina.

Batista de Jesus é alvo de dois processos judiciais distintos. Em um dos casos, ele enfrenta uma acusação grave de homicídio qualificado por ter assassinado seu tio com uma facada. Este crime foi classificado como hediondo pela legislação brasileira. Além disso, ele também é investigado em outra ação penal, onde já foi decretada sua prisão preventiva.

A abordagem policial ocorreu na interseção da Rua Nossa Senhora da Lapa com a Rua Afonso Sardinha, onde os agentes conseguiram localizar o procurado. Após a detenção, ele foi levado ao 91º Distrito Policial localizado na Ceagesp/Vila Leopoldina, onde foi formalizado o cumprimento do mandado de prisão.

É importante ressaltar que a detenção foi realizada fora da jurisdição do juiz responsável pelo processo, o que requer a comunicação imediata à autoridade judicial local, conforme previsto na legislação. O acusado permanecerá sob custódia da Justiça até que sejam tomadas as providências legais necessárias, incluindo uma audiência de custódia.

A operação coordenada pela GCM ressalta a importância da tecnologia no combate ao crime, evidenciando como o sistema Smart Sampa tem sido fundamental para a captura de indivíduos foragidos.

Desde sua criação no ano anterior, o Smart Sampa já contabilizou 801 prisões de foragidos. Apenas neste ano, 482 prisões foram realizadas. Além disso, desde 2024, mais de 2 mil prisões em flagrante foram efetuadas através do uso deste sistema inovador.

Operando a partir de uma sala no centro da cidade, o Smart Sampa integra um vasto banco de dados com informações da Secretaria Estadual de Segurança Pública e conta com aproximadamente 23 mil câmeras instaladas em locais estratégicos com alta circulação de pessoas. O sistema também desempenha um papel crucial no monitoramento em tempo real de atividades criminosas.