Prisômetro registra 83 criminosos presos em flagrante e 79 foragidos da Justiça capturados

Após poucos dias de sua inauguração, o Prisômetro indica 83 prisões em flagrante e 79 foragidos da Justiça capturados. Desde o início do funcionamento do Programa Smart Sampa, em novembro do ano passado, o sistema foi responsável por fazer 1992 prisões e levar de volta ao sistema prisional 789 fugitivos.

Inaugurado no dia 25 de fevereiro pelo prefeito Ricardo Nunes, o Prisômetro é um painel de LED com 3 metros de altura por 1 metro de comprimento, criado para mostrar como o uso da tecnologia pode melhorar os índices de segurança na cidade de São Paulo. Com informações atualizadas em tempo real, Prisômetro está instalado em frente ao Centro de Comando do Smart Sampa, na Rua XV de Novembro, no Centro, e apresenta à população o número de foragidos da Justiça capturados, de presos em flagrante e de pessoas desaparecidas encontradas.

Quando foi implantado, o painel digital registrava o encontro de 41 desaparecidos, agora, mostra 45.

A nova ferramenta foi viabilizada por meio de doação da iniciativa privada, sem custos adicionais. Além de oferecer respostas à sociedade sobre a atuação da GCM e toda equipe técnica da central de videomonitoramento, o painel também pretende inibir a atuação dos criminosos, passando a clara mensagem de que São Paulo tem uma política efetiva de segurança.

Carnaval

Em sua estreia no Carnaval de São Paulo, o Smart Sampa, maior programa de videomonitoramento da América Latina, provou sua eficiência ao viabilizar, por meio das câmeras de reconhecimento facial, a prisão de 23 criminosos, sendo 10 deles em flagrante e 13 foragidos da Justiça que estavam sendo procurados, entre os dias 22 de fevereiro e 4 de março. Além disso, a ferramenta, implementada pela Prefeitura de São Paulo há oito meses, também foi responsável pela localização de duas pessoas que estavam desaparecidas.

Trabalho efetivo

O Smart Sampa conta atualmente com cerca de 23 mil câmeras de monitoramento instaladas, das quais 4 mil têm a tecnologia de reconhecimento de placas de veículos. Os aparelhos estão posicionados em pontos estratégicos da cidade, cobrindo todas as regiões, inclusive nas entradas e saídas do município.

O sistema e as câmeras são equipados com diversos algoritmos, como leitores de placas de veículos e reconhecimento facial, além de contar com alertas de invasões, um avanço importante que permite uma resposta imediata e eficaz para inibir potenciais ameaças à segurança e ao patrimônio público.

A ferramenta vem modernizando a política de segurança municipal, permitindo que criminosos condenados por estupro, assassinato e até mesmo integrantes de facções criminosas e de uma máfia chinesa, que estavam circulando pela sociedade e colocando vidas em risco, fossem reconhecidos pelas câmeras e levados de volta ao sistema prisional.

Monitoramento inteligente

Formulado com as mais modernas tecnologias que garantem rapidez e eficácia nas ocorrências do município, o Smart Sampa possui algoritmos avançados que geram alertas inteligentes capazes de identificar atos de intrusão, vandalismo e furtos. Além de alertas que permitem a identificação de placas de veículos furtados ou roubados.

O sistema de reconhecimento facial utilizado nos equipamentos permite a localização de pessoas desaparecidas e foragidos da Justiça.

O projeto inovador permite ainda a integração com vários órgãos do serviço público para maior agilidade no atendimento ao cidadão, como é o caso do SAMU, CET, polícias Militar e Civil, entre outros.