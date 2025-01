SP intensifica ações contra a dengue com capacitações e colaboração da população

O município de São Paulo está intensificando suas ações para o controle da dengue e outras arboviroses por meio de um Grupo de Trabalho que se reuniu na última quarta-feira (14) no auditório da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). O evento, denominado “Todos Contra a Dengue: Preparação para a Sazonalidade da Dengue e Demais Arboviroses 2025”, foi promovido pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa) e contou com a participação de diversos gestores da área da saúde.

A estratégia municipal inclui uma série de capacitações voltadas para agentes comunitários de saúde (ACSs), médicos, enfermeiros e outros profissionais, visando o manejo eficaz das arboviroses no primeiro semestre do ano. Durante a reunião, foram discutidas medidas integradas que abrangem tanto a prevenção quanto o atendimento à população.

De acordo com Sandra Sabino, secretária-executiva de Atenção Básica, Vigilância em Saúde e Especialidades (Seabevs), a organização dos serviços de saúde é crucial neste período do ano para mitigar os impactos das arboviroses. “Em dezembro do ano passado, a prefeitura já havia iniciado ações preventivas para enfrentar as arboviroses ao longo de 2025, especialmente durante o verão”, afirma Sabino.

O secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco, reforçou o compromisso contínuo da administração com a saúde da população, enfatizando a importância da colaboração cidadã na eliminação dos criadouros do mosquito Aedes aegypti. “Esse esforço conjunto é fundamental para a prevenção da dengue”, destacou Zamarco.

Além das discussões em grupo, estão programados cursos online de capacitação que terão início em janeiro. No dia 28 desse mês, será realizado um curso destinado a médicos e profissionais de enfermagem que atendem pacientes com sintomas de dengue. No dia 30, será a vez dos ACSs e dos agentes de promoção ambiental (Apas) receberem treinamentos. Os agentes de combate a endemias (ACEs) também passarão por capacitação ainda em janeiro.

As videoaulas estarão disponíveis no canal da Covisa no YouTube, garantindo acesso contínuo às informações necessárias para o manejo das arboviroses. Ricardo Erguelles, coordenador da Vigilância em Saúde, ressaltou a relevância dessas iniciativas e o suporte das Unidades de Vigilância em Saúde (Uvis) e das seis Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs) para alcançar resultados eficazes. “Capacitações contínuas são estratégicas; a prevenção depende do conhecimento atualizado e da integração entre os serviços”, comentou Erguelles.

No último ano, a SMS realizou mais de 11 milhões de ações preventivas e de combate à dengue.