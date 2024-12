São Paulo espera chuvas fortes no fim do dia de Natal

Regiões do estado de São Paulo estão sob atenção devido à previsão de intensas chuvas que devem ocorrer no dia 25 de dezembro, feriado de Natal. A expectativa é de que a capital e áreas adjacentes, incluindo o litoral, o Vale do Paraíba, e cidades do interior como Campinas, Sorocaba e Bauru, sejam as mais afetadas.

A Defesa Civil do estado e a administração municipal de São Paulo emitiram comunicados alertando sobre a possibilidade de chuvas severas ao longo do feriado.

Conforme informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, as precipitações devem ser mais intensas durante a tarde e à noite, aumentando o risco de alagamentos na região metropolitana.

O CGE também informou que, embora as temperaturas na capital possam atingir até 28ºC durante o dia, com uma umidade relativa do ar em torno de 55%, a previsão indica uma mudança climática significativa devido à formação da primeira Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) deste verão, iniciada no dia 21 de dezembro.

Esse fenômeno meteorológico é conhecido por gerar dias consecutivos de chuvas intensas, elevando consideravelmente o risco de alagamentos, enchentes e deslizamentos de terra em áreas vulneráveis.

Na madrugada da quinta-feira (26), as condições devem incluir muitas nuvens e chuvas isoladas que tendem a se intensificar ao longo do dia. Essa situação promete aumentar significativamente o volume total de precipitação previsto tanto para a capital quanto para municípios vizinhos da Grande São Paulo.

Com o clima instável, as temperaturas devem permanecer amenas, variando entre mínimas de 20°C e máximas em torno de 24°C.

A Defesa Civil e os órgãos municipais recomendam que os cidadãos evitem áreas propensas a alagamentos e busquem abrigo em locais seguros durante os temporais. Aqueles que vivem em regiões montanhosas devem estar atentos a sinais indicativos de deslizamentos, como fissuras no solo ou nas paredes e a presença de água barrenta descendo das encostas.

Para receber alertas relacionados a emergências climáticas, os cidadãos podem cadastrar seu CEP enviando uma mensagem gratuita para o número 40199.