Chuvas intensas e ventos fortes deixam 666 mil residências sem luz em São Paulo

As fortes chuvas e rajadas de vento que atingiram São Paulo nos últimos dias deixaram 186 mil residências sem luz na região metropolitana, e esse número pode crescer devido à continuidade das chuvas. No sábado, a Enel, empresa responsável pela distribuição de energia, informou que o total de casas afetadas ultrapassou 666 mil. As áreas mais impactadas incluem São Mateus, Vila Prudente e Itaim Paulista, na zona leste, além da Lapa, Jaraguá e Butantã, na zona oeste.

As causas principais para os apagões foram as rajadas de vento que ultrapassaram os 80 km/h, provocando a queda de árvores e galhos sobre a rede elétrica. A Enel acionou um plano de contingência para restaurar o serviço, com equipes em campo trabalhando 24 horas.

Além disso, foram registradas mais de 100 quedas de árvores no estado, com relatos de danos em áreas como Ibirapuera e Vila Nova Cachoeirinha. A previsão meteorológica indica que as chuvas continuarão intensas, aumentando os riscos de alagamentos e quedas adicionais de árvores.

Para os consumidores afetados pela falta de energia, a Enel disponibiliza canais de comunicação para registro de reclamações, como SMS e aplicativos. Caso não haja solução satisfatória, é possível buscar peças na Justiça por meio dos Juizados Especiais Cíveis.