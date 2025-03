São Paulo Escola de Dança tem 110 vagas para Cursos de Extensão Cultural

A São Paulo Escola de Dança, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, com gestão da Associação Pró-Dança e direção artística e educacional de Inês Bogéa, está com inscrições abertas em processos seletivos para 110 vagas distribuídas em quatro cursos de Extensão Cultural. As inscrições podem ser realizadas até o início de março no site da SPED, no menu Cursos de Extensão Cultural, para os cursos “Entre Gingas e Danças – Capoeira e Seus Diálogos”; “Fluxos Contemporâneos: a Dança do Agora”, ambos com curadoria de Flip Couto; “Confeção de Tutu Romântico” e “Iluminação para a Dança: Equipamentos e Montagem”, ambos com curadoria de José Simões e Inês Bogéa.

As aulas são presenciais, no período noturno ou aos sábados, conforme o curso escolhido, com carga horária total de 32h. Para o processo seletivo, é necessário enviar uma carta de intenção, currículo atualizado. Para os cursos de dança, a pessoa interessada deverá enviar também um vídeo de um minuto com uma sequência coreográfica solo, conforme cada edital. Ao final, os participantes receberão um certificado.

Os cursos de capoeira e dança contemporânea exigem idade mínima de 16 anos, além de experiência prévia de um ano na modalidade de interesse. As aulas serão de segunda a quinta, das 18 às 22h, para o curso de fluxos contemporâneos e aos sábados, das 9 às 18h, para o curso de capoeira.

Para os cursos de confecção de tutu e iluminação, é necessário ter no mínimo 18 anos. O curso de confecção de tutu necessita de habilidade com máquina de costura para participação. Ambos os cursos serão realizados de segunda a quinta, das 18 às 22h.

“Estamos trazendo uma pluralidade de linguagens artísticas para a SPED, ampliando as possibilidades de desenvolvimento em práticas e vivências para os estudantes e para aqueles que desejam se aprofundar no universo da dança. Vamos compartilhar novas perspectivas e contribuir para ainda mais pluralidade em nossa Escola”, ressalta Inês Bogéa, diretora artística e educacional.

Confecção de Tutu Romântico

Os entusiastas do figurino podem se inscrever para o curso Confecção de Tutu Romântico, que ensinará a fazer essa saia de tule tão essencial na dança clássica. A peça tornou-se tão popular que passou a ser usada por todas as linguagens da dança, independente do gênero. Ao longo do curso, os participantes serão guiados por profissionais experientes, com todo o material incluso, para criar seus próprios tutus.

Iluminação para Dança: Equipamentos e Montagem

A partir de ensinamentos técnicos e práticos, os participantes serão instruídos sobre como utilizar a iluminação como uma aliada na composição coreográfica para estruturar o clima da cena. O curso abrange nomenclaturas, especificidades de cada material, equipamentos e a montagem para transformar um espetáculo de dança, além da forma de manusear uma mesa de iluminação corretamente.

Fluxos Contemporâneos: a Dança do Agora

As aulas de Fluxos Contemporâneos têm como proposta o desenvolvimento de questões de ancestralidade, contemporaneidade, performatividade pelas múltiplas vozes que compõem a dança contemporânea.

Entre Gingas e Danças – Capoeira e Seus Diálogos

O curso estuda a capoeira como prática corporal e criativa, explorando suas bases rítmicas, movimentos e possibilidades expressivas em diálogo com outras linguagens de dança. A abordagem passa pelo breaking, voguing e dança contemporânea, fazendo conexões entre tradições ancestrais e perspectivas urbanas.

Serviço

Cursos de Extensão Cultural

Inscrições abertas em cursos de Extensão Cultural no site da SPED

Inscrições até 14 de março:

– Entre Gingas e Danças – Capoeira e Seus Diálogos

Período do curso: 29 de março a 26 de abril

– Fluxos Contemporâneos: a Dança do Agora

Período do curso: 7 a 17 de abril

Inscrições até 28 de março:

– Confecção de Tutu Romântico

Período do curso: 7 a 17 de abril

– Iluminação para a Dança

Período do curso: 7 a 17 de abril