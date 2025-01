São Paulo entra em estado de atenção devido a risco de alagamentos

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da cidade de São Paulo emitiu um alerta para a população, colocando a capital em estado de atenção devido à possibilidade de alagamentos. O aviso foi divulgado às 10h55 desta quarta-feira, 29 de novembro.

Chuvas fortes atingem a Zona Norte

Conforme informações do CGE, chuvas provenientes do interior do estado estão atingindo a metrópole com forte intensidade. A Zona Norte se destaca como uma das áreas mais afetadas, especialmente os bairros da Casa Verde, Freguesia do Ó e Santana.

Cidadãos devem seguir orientações das autoridades

A situação meteorológica demanda cautela por parte dos cidadãos, que devem estar atentos às orientações das autoridades e evitar transitar em áreas propensas a alagamentos. O CGE continuará monitorando as condições climáticas e atualizando as informações conforme necessário.