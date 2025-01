São Paulo entra em estado de atenção para alagamentos na ZN e centro

Nesta segunda-feira (27), a cidade de São Paulo experimenta um clima instável desde as primeiras horas da manhã, com chuvas leves em diversas áreas. Por volta das 16h05, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura decretou estado de atenção para alagamentos nas regiões central e norte da cidade, bem como nas marginais Tietê e Pinheiros.

A expectativa é que essas localidades enfrentem um aumento significativo na intensidade das chuvas no final da tarde e início da noite.

De acordo com informações do CGE, a precipitação atual é resultado da combinação entre a brisa marítima e as altas temperaturas que têm predominado na metrópole. Imagens obtidas do radar meteorológico revelam chuvas moderadas nas zonas sul e oeste, com potencial de expansão para outras partes da cidade devido ao lento deslocamento das instabilidades.

“É possível que ocorram pancadas pontuais de chuva de moderada a forte intensidade, acompanhadas por raios e ventos fortes em locais específicos. Esses fatores, em conjunto com o solo já saturado, elevam consideravelmente o risco de alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos de terra na Grande São Paulo”, alertou o CGE.

O órgão também prevê que as condições climáticas nos próximos dias deverão permanecer típicas do verão, caracterizadas por sol intercalado com nuvens, calor intenso e chuvas esparsas no final das tardes.

Na tarde desta segunda-feira, os termômetros registraram 27°C na capital paulista. Dados coletados pelo CGE indicam que até agora no mês de janeiro foram acumulados 150,6 mm de chuva, representando 58,5% do total esperado para este período, que é de 257,3 mm.

Às 16h30, a concessionária Enel São Paulo relatou que cerca de 22.900 imóveis estavam sem fornecimento de energia elétrica em sua área de atuação, abrangendo 24 municípios. Na capital, aproximadamente 12.200 residências enfrentavam a falta de luz neste horário.