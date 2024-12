São Paulo Enfrenta Temporais e Estado de Alerta para Alagamentos

Na tarde desta sexta-feira, 20 de outubro, a cidade de São Paulo foi colocada em estado de atenção e alerta devido a intensos temporais, conforme informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura. As chuvas foram acompanhadas por ventos fortes e o risco de granizo em diversas áreas da capital.

Chuva e granizo no ABC

Moradores da região do ABC relataram nas redes sociais que “pedras de granizo do tamanho de uma bola de pingue-pongue” caíram do céu.

São Paulo e outras cidades próximas também tiveram queda de granizo.

Consequências

O impacto das chuvas causou congestionamentos significativos no trânsito. O Corpo de Bombeiros registrou 111 ocorrências relacionadas a quedas de árvores, enquanto aproximadamente 469 mil clientes ficaram sem energia elétrica, segundo dados fornecidos pela concessionária Enel.

A distribuidora de energia informou que as fortes pancadas de chuva e ventos que alcançaram velocidades de até 80 km/h afetaram o fornecimento elétrico em várias regiões, com especial destaque para as zonas leste, norte e oeste da cidade. Bairros como Lauzane Paulista e Horto na zona norte, além de Perdizes, Pompeia e Butantã na zona oeste, também enfrentaram interrupções no serviço.

A Enel ressaltou que havia preparado suas equipes para atender à demanda emergencial, tanto nos serviços em campo quanto nos canais de atendimento. A empresa se comprometeu a trabalhar continuamente para restabelecer o fornecimento elétrico.

Em um relatório posterior, a companhia anunciou que cerca de 666 mil imóveis na Grande São Paulo ficaram sem energia durante a tempestade. Na capital, esse número foi atualizado para aproximadamente 147.378 residências sem luz às 19h.

De acordo com o CGE, as condições climáticas adversas foram provocadas pela aproximação de uma frente fria que gerou as chuvas intensas ao longo da tarde. Essas condições permaneceram influenciando o clima na cidade.

Por volta das 20h, a Defesa Civil anunciou que a cidade havia saído do estado de alerta e retornado ao nível de observação em relação aos alagamentos.

Transbordamento e Quedas de Árvores

Antes da normalização do estado, o CGE havia declarado alerta para transbordamento nas subprefeituras da Penha e Itaquera devido ao extravasamento dos córregos Franquinho e Rio Verde.

Além disso, em Várzea Paulista, a forte tempestade resultou em várias quedas de árvores, incluindo um incidente na Avenida das Lélias onde uma árvore caiu sobre fiações energizadas. A Defesa Civil interditou a área e acionou equipes da CPFL para realizar os reparos necessários.

Na capital paulista, conforme relatado pelo Corpo de Bombeiros, foram registradas 111 ocorrências relacionadas a quedas de árvores, sem relatos de vítimas até o momento.

As previsões meteorológicas indicam que chuvas mais intensas são esperadas para sábado, dia 21, assim como para quarta-feira, dia 25, data do Natal. Essas precipitações devem contribuir para uma redução nas temperaturas.

Impactos no Trânsito

O temporal também teve reflexos diretos no trânsito da metrópole. Durante a tarde, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) reportou um total de 868 quilômetros congestionados. A zona norte foi a mais afetada com 218 quilômetros de lentidão, seguida pela zona oeste com 201 quilômetros, zona leste com 194 quilômetros e região central com 55 quilômetros.

A população é aconselhada a adotar medidas simples para mitigar os efeitos dos alagamentos: