São Paulo Enfrenta Escassez de Insulina Regular e NPH: Entenda a Situação

O governo do estado de São Paulo expressou preocupações significativas em relação ao abastecimento de insulina regular, apontando que o Ministério da Saúde não efetuou o repasse solicitado em dezembro. Desde o meio de 2024, o estado tem enfrentado desafios na disponibilidade deste medicamento essencial para o tratamento de diabetes.

A Secretaria de Saúde informou que foi feita uma solicitação de 54 mil frascos de insulina regular ao ministério, mas até o momento, nenhuma unidade foi entregue. Além disso, em dezembro, também foram requisitados 95 mil frascos de insulina NPH, dos quais apenas 26.305 foram efetivamente recebidos.

“A responsabilidade pela aquisição e distribuição de insulina aos estados recai sobre o Ministério da Saúde”, afirmou a secretaria em comunicado enviado à imprensa. “Atualmente, as insulinas em canetas estão sendo distribuídas normalmente. A secretaria mantém um diálogo constante com o ministério para solucionar a questão do fornecimento.”

Em resposta às solicitações feitas, o Ministério da Saúde não se manifestou até o fechamento desta matéria. No entanto, na última sexta-feira (10), a pasta anunciou que enviaria mais 26 mil frascos de insulina regular para reforçar a rede hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS) nos estados, parte de uma estratégia federal para lidar com a escassez global desse medicamento. O ministério negou qualquer alegação de desabastecimento.

Segundo a declaração do ministério, “os esforços realizados garantiram a disponibilidade no SUS para atender à população brasileira. Não há falta de insulinas no Brasil, visto que a rede pública está devidamente abastecida”.

No sistema público de saúde, os pacientes têm acesso a dois tipos principais de insulina: a regular e a NPH, disponíveis em frascos de 10 ml e canetas descartáveis.

Mônica Lenzi, farmacêutica especializada em diabetes e membro do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, destacou que existe uma restrição na produção de insulina em frascos.

Além de São Paulo, outros estados também relatam dificuldades semelhantes devido à falta desse medicamento. Em Goiás, por exemplo, a Secretaria Estadual de Saúde afirmou que a diminuição na produção impacta diretamente a rede pública. Contudo, ela ressaltou que o ministério tem fornecido canetas de 3 ml, suficientes para atender à demanda, embora o programa Farmácia Popular tenha sido prejudicado por distribuir exclusivamente insulinas em frascos de 10 ml.

Minas Gerais também enfrenta desafios nesse sentido; muitos pacientes estão recorrendo ao uso de insulina em canetas. A Secretaria Estadual da Saúde informou que apenas 23% da quantidade solicitada de insulina regular em frascos foi repassada pelo ministério, enquanto 100% da NPH foi entregue. Para as canetas, foram disponibilizados 98% da NPH e 66% da regular durante o período entre 16 de dezembro de 2024 e 15 deste mês.

A Novo Nordisk, uma das principais fornecedoras do Ministério da Saúde para insulina, reconheceu enfrentar desafios na cadeia de suprimentos, resultando na redução da disponibilidade tanto da insulina regular quanto da NPH. A empresa esclareceu que o fornecimento ao governo federal permanece normalizado.

“Essa intermitência na oferta das insulinas humanas em frascos no mercado privado não afeta a distribuição das insulinas humanas em canetas pelo Ministério da Saúde via SUS”, afirmou a farmacêutica.

Os laboratórios recomendam que pacientes no setor privado busquem alternativas sob orientação médica. Os usuários do Programa Farmácia Popular podem consultar a disponibilidade dos medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

A Novo Nordisk lamentou os impactos causados pela situação atual e reafirmou seu compromisso com os brasileiros e com o sistema de saúde nacional, destacando os esforços para antecipar entregas e melhorar a previsibilidade no fornecimento.