São Paulo enfrenta chuvas leves e moderadas

Imagens recentes do radar meteorológico do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo indicam que a cidade enfrenta chuvas leves em sua totalidade. Contudo, na Zona Norte, as subprefeituras de Perus, Pirituba/Jaraguá e Freguesia do Ó registram precipitações de intensidade moderada.

As chuvas originadas do interior paulista continuam a impactar a capital, embora com um padrão mais difuso e suave. O CGE alerta que as próximas horas trarão um clima instável, com previsões de chuvas que se deslocam lentamente, aumentando o risco de alagamentos devido à possibilidade de novas frentes atuando na região.

Atualmente, a cidade permanece em Estado de Atenção para alagamentos, enquanto foi encerrado o Estado de Alerta por transbordamentos.

Os eventos de transbordamento incluem:

Córrego Três Pontes: Transbordamento registrado na Avenida Marechal Tito, número 8121 – Divisa com Itaquaquecetuba – Sub Itaim Paulista, na Zona Leste; ocorrido das 13h07 até 13h39.

Transbordamento registrado na Avenida Marechal Tito, número 8121 – Divisa com Itaquaquecetuba – Sub Itaim Paulista, na Zona Leste; ocorrido das 13h07 até 13h39. Córrego Mandaqui: Iminência de transbordamento notificada na Rua Zilda, esquina com a Avenida Engenheiro Caetano Álvares, às 13h07 – Sub Santana e Casa Verde, Zona Norte; transbordamento confirmado às 13h20 e encerrado às 13h39.

Diante dessa situação, é importante adotar medidas preventivas para mitigar os impactos dos alagamentos:

Evitar transitar por ruas alagadas.

Não se arriscar a atravessar áreas inundadas.

Buscar abrigo em locais seguros e solicitar ajuda se necessário.

Mantê-se afastado da rede elétrica e evitar permanecer sob árvores durante tempestades.

Planejar deslocamentos para evitar congestionamentos decorrentes de vias obstruídas.

Para informações sobre bloqueios no trânsito, entrar em contato com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) pelo telefone 156 ou acessar o site da CET.

A previsão para os próximos dias indica continuidade das condições climáticas instáveis. A formação de uma área de baixa pressão ao largo do litoral paulista deverá resultar em chuvas mais intensas e abrangentes. Os moradores são alertados para ficarem atentos às áreas suscetíveis a alagamentos e deslizamentos de terra.