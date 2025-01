São Paulo Enfrenta Alagamentos e Tempestades em Nova Onda de Chuvas

Na tarde desta quinta-feira (30), a cidade de São Paulo foi colocada em estado de atenção devido a alagamentos, uma situação que perdurou entre 13h24 e 15h28. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura reativou o alerta para a zona leste da capital às 18h04, que se estendeu até às 19h15, em resposta ao aumento das precipitações na região.

Por volta das 18h10, o CGE divulgou informações sobre dois pontos críticos de transbordamento de rios. O primeiro localiza-se no córrego Três Pontes, nas proximidades do número 4800 da Avenida Marechal Tito, na divisa entre Itaquaquecetuba e Itaim Paulista. O segundo ponto está no córrego Itaim, também na Avenida Marechal Tito, mas na interseção com a Rua José Cardoso Pimentel. Às 19h15, com a diminuição do nível da água, o alerta foi suspenso.

De acordo com as análises do CGE, as chuvas são provocadas por áreas de instabilidade provenientes do interior do estado, que se formam devido ao calor e à umidade, em combinação com a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e regiões de baixa pressão atmosférica que influenciam a capital.

As imagens do radar meteorológico mostravam chuvas leves atingindo toda a zona leste, com áreas moderadas registradas em locais como Itaim Paulista, Guaianases, Penha e Mooca. Já na zona norte, as precipitações eram mais fracas nas subprefeituras de Jaçanã/Tremembé, Santana/Tucuruvi e Casa Verde. Na zona sul, apenas garoa era observada nas regiões de M’Boi Mirim e Parelheiros.

Os meteorologistas do CGE preveem que as próximas horas da noite continuarão a apresentar chuvas isoladas, com a possibilidade de momentos de intensidade moderada devido às instabilidades em deslocamento para a capital. Contudo, para a madrugada não há expectativa de novas chuvas.

Os dados coletados pelo CGE indicam que, até esta quinta-feira, o mês de janeiro acumulou cerca de 184,3 mm de chuvas, representando 71,6% da previsão total de 257,3 mm para o mês.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou sobre a possibilidade de chuvas acumuladas entre 30 e 60 mm/h ou entre 50 e 100 mm/dia, além da ocorrência de ventos intensos que podem atingir velocidades entre 60 e 100 km/h. Esses fatores elevam os riscos de cortes no fornecimento elétrico, queda de galhos e raios, além de potenciais alagamentos.

O Inmet também emitiu um alerta vermelho para tempestades na área limítrofe entre os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro até a manhã desta sexta-feira (31).

Diante das intensas chuvas recentes, a Defesa Civil estadual prorrogou o funcionamento do gabinete de crise até domingo (2), visando estar preparada para possíveis emergências. Assim como ocorreu na sexta-feira anterior (24), quando um alerta severo foi emitido para a capital paulista, a Defesa Civil poderá novamente acionar medidas em caso da iminência de temporais semelhantes aos registrados anteriormente.