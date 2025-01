São Paulo em alerta: chuvas intensas trazem risco de alagamentos e queda de energia

Na tarde desta terça-feira, 7 de novembro, a cidade de São Paulo enfrenta um cenário crítico com a intensa chuva que atinge principalmente as zonas sul e leste da capital. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) emitiu um estado de atenção para possíveis alagamentos nessas áreas.

De acordo com informações do CGE, a combinação do calor e da brisa marítima tem gerado chuvas isoladas que se deslocam rapidamente. Até o momento, não foram registrados pontos de alagamento na cidade.

As análises meteorológicas indicam que a chuva forte, que apresenta risco de granizo, está se movendo em direção à zona leste e ao ABC, enquanto na zona sul as precipitações são consideradas moderadas.

O CGE recomenda uma série de cuidados à população. É aconselhável evitar transitar por ruas alagadas e, caso ocorram inundações, não tentar atravessar áreas com correntezas. Os cidadãos devem buscar abrigo em locais seguros e manter distância da rede elétrica e de árvores. Em situações de emergência, é fundamental acionar os serviços de ajuda.

No contexto das interrupções no fornecimento de energia elétrica, algumas regiões como Mooca, Belém e Ipiranga estão enfrentando dificuldades. A concessionária Enel informa que 488.584 clientes estão sem energia na capital paulista, e o número total de interrupções na área de concessão atinge 559.895 endereços, correspondente a 6,75% do total dos consumidores atendidos.

Durante esta terça-feira, o tempo permanece abafado, com sol intercalado por nuvens. As temperaturas mínimas devem girar em torno de 20°C, podendo chegar a mais de 27°C em algumas regiões, com umidade relativa do ar alcançando cerca de 50%.

Para quarta-feira (8), o CGE prevê uma continuidade das condições climáticas com sol entre nuvens e uma elevação gradual das temperaturas ao longo do dia. As mínimas devem variar entre 19°C e máximas que podem ultrapassar os 26°C, enquanto a umidade relativa do ar deverá cair para níveis próximos a 55%. No final da tarde, há previsão para o retorno das chuvas em forma de pancadas isoladas.

A Defesa Civil estadual emitiu um alerta quanto à intensidade dessas pancadas de chuva, que poderão ser acompanhadas por raios e ventos fortes, especialmente nas regiões metropolitanas da capital paulista e nas cidades vizinhas como Campinas e Sorocaba. O tenente Roncatto, diretor do CGE, destacou a importância da população estar atenta aos sinais indicativos de deslizamentos, como inclinação de postes ou rachaduras nas edificações. Ele reforçou a necessidade de evacuação imediata em casos de alerta e acionamento da Defesa Civil pelo telefone 199.