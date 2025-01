River Plate anuncia a contratação de Galoppo, do São Paulo, por empréstimo

O River Plate anunciou nesta terça-feira (7) a contratação do meia Giuliano Galoppo, do São Paulo. O atleta chega por empréstimo até o final de 2025, com obrigação de compra caso metas pré-estabelecidas no contrato sejam batidas.

Nascido na Argentina, o meio-campista voltará a atuar em seu país natal após quase três anos. Em 2022, o Tricolor se acertou com o Banfield pelo jogador, que era tratado como uma das maiores promessas do futebol argentino. No entanto, lesões atrapalharam o rendimento de Galoppo no Morumbi.

“Vencedor” da disputa pela contratação de Giuliano Galoppo, o River Plate superou as concorrências não só do Boca Juniors, mas também do Santos. O Alvinegro Praiano tinha praticamente fechado o negócio com o São Paulo, mas o jogador preferiu não atuar em um rival direto e voltar ao seu país.

Os moldes da negociação são iguais aos que o Santos havia apresentado: empréstimo com obrigação de compra baseado em metas e um valor fixado: 4 milhões de dólares (cerca de R$ 24 milhões).

Seguindo o planejamento para a temporada de 2025, o São Paulo está arquitetando uma limpa no elenco. Já saíram o lateral Rafinha e o meia Galoppo, sem contar as prováveis despedidas de Nestor e Michel Araújo, que devem reforçar o Bahia. O clube quer aliviar a folha salarial por conta da chegada de Oscar, principal contratação do time no ano.

Em viagem aos Estados Unidos por conta da FC Series Cup, torneio de pré-temporada, o Tricolor terá sua estreia no Campeonato Paulista adiada. O time do técnico Luis Zubeldía está no grupo C do Estadual junto com Novorizontino, Noroeste e Água Santa.