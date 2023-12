São Paulo é octa consecutivo das Paralimpíadas Escolares em 2023

As Paralimpíadas Escolares 2023 tiveram como campeã a equipe do estado de São Paulo, coordenada e organizada pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD). Os paulistas fizeram 594 pontos na competição, realizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Em segundo ficou Santa Catarina, com 341 pontos, e em terceiro Minas Gerais, que somou 338. Com a vitória, SP se torna octacampeão consecutivo da competição.

Com o maior número de representantes do país nas disputas, o Estado de São Paulo contou com 385 integrantes no maior evento esportivo do mundo para crianças e jovens com deficiência em idade escolar. Os alunos-atletas disputaram 13 modalidades: atletismo, badminton, basquete em cadeira de rodas, bocha, futebol de cegos, futebol PC, goalball, halterofilismo, judô, natação, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas e vôlei sentado.

“Nossa delegação demonstrou força e determinação, deixando mais uma marca na história das Paralímpiadas Escolares. Essa conquista reflete não apenas o talento atlético dos nossos jovens, mas também o compromisso do Estado em promover a inclusão e valorizar as capacidades de cada atleta. Parabéns a todos os envolvidos, atletas, treinadores e apoiadores, por inspirarem futuras gerações do esporte paralímpico, mostrando que não há barreiras quando se tem determinação e apoio”, comenta o Secretário de Estado das Pessoas com Deficiência, Marcos da Costa.

A classificação geral das Paralimpíadas Escolares 2023 foi definida com base na somatória das colocações de cada estado em cada uma das modalidades em disputa, seguindo o Regulamento Oficial. O estado de São Paulo é o maior vencedor do evento, tendo conquistado o primeiro lugar no pódio também nos anos de 2006, 2009, 2011, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 e 2022.