São Paulo distribui mais de 2 milhões de refeições nos primeiros 48 dias do ano

A Prefeitura de São Paulo tem se destacado na luta contra a insegurança alimentar, tendo distribuído, nos primeiros 48 dias deste ano, mais de 2 milhões de refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Os principais programas que integram essa iniciativa são o Rede Cozinha Escola e o Cozinha Cidadã, que juntos oferecem uma média de 41.600 marmitas gratuitas diariamente.

Conforme informações da Secretaria Executiva de Segurança Alimentar e Nutricional e de Abastecimento (SESANA), vinculada à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), o programa que mais contribuiu para essa distribuição foi o Rede Cozinha Escola. Desde seu lançamento em agosto de 2023, o programa já serviu mais de 10 milhões de refeições.

Além do Rede Cozinha Escola, o Cozinha Cidadã é outro importante programa voltado ao atendimento da população em situação de rua e residentes de comunidades periféricas. O Bom Prato Paulistano também faz parte dessa rede, oferecendo refeições a preços subsidiados; foram distribuídas 117 mil refeições através dessa parceria com o Governo do Estado.

Dentre os programas mencionados, o Bom Prato Paulistano é o único que cobra pelos serviços, oferecendo almoço e jantar a R$ 1 e café da manhã a R$ 0,50.

O Rede Cozinha Escola opera em colaboração com 65 organizações da sociedade civil, garantindo um mínimo de 400 refeições gratuitas por dia, de segunda a sábado. Além disso, esse programa tem contribuído para a geração de empregos, criando um total de 780 vagas, sendo 585 diretas e 195 indiretas por meio do Programa Operação Trabalho (POT).

O investimento da Prefeitura nas cozinhas comunitárias também é notável; as parcerias com as OSCs incluem a contratação de até três beneficiários do POT, que recebem formação em serviços alimentares pela SMDHC. O restante da equipe é custeado pelo município.

Adicionalmente ao Rede Cozinha Escola e ao Cozinha Cidadã, a SESANA gerencia outros programas significativos como o Cidade Solidária, que já distribuiu mais de 10 milhões de cestas básicas desde 2020; Armazém Solidário, que conta com seis unidades oferecendo produtos até 50% mais baratos; e o Banco de Alimentos.

A SESANA também supervisiona as feiras livres e sacolões, além de outras iniciativas voltadas para a segurança alimentar e o combate ao desperdício.

