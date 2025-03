São Paulo celebra o último dia de carnaval com mais de 60 desfiles

No dia 4 de março, a cidade de São Paulo se prepara para encerrar a temporada carnavalesca com uma vasta programação, reunindo mais de 60 desfiles oficiais em diferentes regiões da capital. A festa promete agradar a todos os gostos, com blocos pequenos e grandes desfilando pelas ruas.

Entre os destaques do dia, o bloco Cerca Frango iniciará seu cortejo na Praça Jesuíno Bandeira às 9h, enquanto o icônico Galo da Madrugada tomará conta do Obelisco do Parque Ibirapuera no mesmo horário. Os foliões também poderão participar do desfile do bloco Pagu, que este ano se concentrará na Praça Marcia Aliberti Mammana, previsto para começar às 11h.

Além disso, a diversidade musical do carnaval de rua será ressaltada com o bloco Súbete, que promete agitar a Praça Dom Orione a partir do meio-dia, tocando sucessos de reggaeton, incluindo hits do artista Bad Bunny.

A celebração não termina por aí. Nos dias 8 e 9 de março, o pós-carnaval continuará com novos blocos nas ruas paulistanas. Entre as atrações programadas estão o Siga Bem Caminhoneira, o retorno do Meu Santo é Pop em comemoração aos seus 10 anos, e apresentações do Navio Pirata do BaianaSystem e o Pipoca da Rainha com a cantora Daniela Mercury.

Destaques da programação para terça-feira:

Acadêmicos da Cerca Frango – Local: Praça Jesuíno Bandeira, a partir das 9h

– Local: Praça Jesuíno Bandeira, a partir das 9h Galo da Madrugada – Local: Obelisco do Ibirapuera, a partir das 9h

– Local: Obelisco do Ibirapuera, a partir das 9h Bahianidade – Local: Rua Rui Barbosa, 658, a partir das 10h

– Local: Rua Rui Barbosa, 658, a partir das 10h Pagu – Local: Avenida Paulo VI, a partir das 11h

– Local: Avenida Paulo VI, a partir das 11h EZATAMENTCHY – Local: Rua Fortunato, 35, a partir das 11h

– Local: Rua Fortunato, 35, a partir das 11h Bloco da Mama – Local: Praça Marechal Deodoro, a partir das 12h

– Local: Praça Marechal Deodoro, a partir das 12h Súbete – Local: Praça Dom Orione, a partir das 12h

– Local: Praça Dom Orione, a partir das 12h Bloco do Di – Local: Avenida Faria Lima, 4150, a partir das 13h

– Local: Avenida Faria Lima, 4150, a partir das 13h Família na Folia – Local: Travessa Renato Rodrigues Moreira, a partir das 13h

– Local: Travessa Renato Rodrigues Moreira, a partir das 13h Coisa Feita – Local: Avenida Ipiranga, 890, a partir das 13h

– Local: Avenida Ipiranga, 890, a partir das 13h Latinha Mix com Iza e Marcelo Falcão – Local: Obelisco do Ibirapuera, a partir das 13h

– Local: Obelisco do Ibirapuera, a partir das 13h Agora Vai – Local: Alameda Barão de Limeira, 704, a partir das 14h

– Local: Alameda Barão de Limeira, 704, a partir das 14h Tô Atrasado Mais Eu Chego – Local: Avenida Ipiranga, 890, a partir das 14h

Aproveite para conferir toda a programação completa do carnaval de rua em São Paulo e não perca a oportunidade de vivenciar esta festa vibrante e cheia de energia!