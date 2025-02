São Paulo celebra o mês da mulher com feiras de artesanato exclusivas para artesãs

O mês de março, marcado pela celebração do Dia Internacional da Mulher (08) e do Dia do Artesão (19), traz uma série de feiras de artesanato promovidas pela Prefeitura de São Paulo, através do programa Mãos e Mentes Paulistanas, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. No total, 42 feiras serão organizadas em 14 diferentes locais, abrangendo as cinco regiões da cidade, reunindo artesãos e manualistas que apresentarão seus produtos.

Os visitantes terão a chance de explorar uma variedade de produtos únicos, incluindo crochês, bordados, pinturas, cerâmicas, acessórios, vestuário, brinquedos e itens de decoração. Essas feiras não apenas destacam a cultura local, mas também incentivam o empreendedorismo e geram renda para os profissionais envolvidos.

Esses eventos representam uma oportunidade vital para pequenos produtores divulgarem e comercializarem suas criações, ao mesmo tempo em que promovem o contato da comunidade com o artesanato autoral e sustentável. Além disso, essas iniciativas fortalecem a economia criativa da cidade, ajudando a preservar tradições e habilidades manuais que são parte integrante do patrimônio cultural paulista.

A população também poderá encontrar os produtos dos artesãos participantes em pontos de venda fixos localizados no Mercadão das Flores e em diversos shoppings, como Center Norte, Metrô Itaquera, Center 3, Mais Shopping, Lar Center, Anália Franco e Frei Caneca.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Rodrigo Goulart: “Esses eventos não apenas reforçam a economia criativa, mas também promovem inclusão social e geração de renda. Eles valorizam o trabalho manual ao conectar a população com produtos únicos e autorais. A Prefeitura continua a incentivar o empreendedorismo artesanal, criando mais oportunidades para aqueles que fazem do artesanato sua fonte de sustento e expressão cultural.”

No contexto das celebrações do Dia Internacional da Mulher, as feiras deste programa terão uma participação exclusiva de artesãs mulheres. O primeiro evento ocorrerá na sexta-feira, dia 07 de março, no Largo do Clipper, na Freguesia do Ó. Já no sábado (08), as feiras estarão presentes no Sacolão da Freguesia do Ó e no Mercadão das Flores (Vila Leopoldina), além do Mercado Municipal da Penha que sediará atividades no domingo (09).

Durante o domingo seguinte, parques públicos também receberão as celebrações. O Parque Buenos Aires (Higienópolis) abrigará uma feira na região central; o Parque Anhanguera (Perus) receberá atividades na zona norte; enquanto na zona sul a programação ocorrerá no Parque Cordeiro – Martin Luther King (Chácara Monte Alegre); na zona oeste no Parque Jardim das Perdizes (Água Branca); e na zona leste no Parque do Carmo (Itaquera).

Além dessas festividades iniciais, o programa Mãos e Mentes Paulistanas oferecerá diversas outras feiras ao longo do mês. Na região central da cidade, quatro locais icônicos como Praça da Sé, Praça do Patriarca, Praça Antônio Prado e Praça Ramos de Oliveira estarão entre os anfitriões dos eventos. Na zona leste, o Mercado Municipal de São Miguel Paulista se juntará às já mencionadas sedes para abrigar as feiras.

A Zona Norte contará com feiras no Largo do Clipper e Sacolão da Freguesia do Ó, além de uma nova feira em Santana próxima à estação Santana do Metrô. Por sua vez, a zona oeste terá mais datas nos citados Mercadão das Flores e Parque Jardim das Perdizes; enquanto a zona sul verá o Parque Severo Gomes (Granja Julieta) se somar às festividades já programadas.

O programa Mãos e Mentes Paulistanas foi lançado em 2019 com o intuito de apoiar o setor artesanal da capital paulista. A iniciativa visa não só melhorar a atividade econômica dos empreendedores locais mas também fomentar ações voltadas para inclusão produtiva e acesso ao mercado para trabalhadores manuais.

As atividades do programa se dividem em três principais frentes: cadastramento municipal dos empreendedores do setor; promoção de cursos voltados à capacitação empreendedora; além de facilitar o acesso ao mercado por meio da participação em eventos.

As feiras ocorrerão aos sábados das 10h às 19h e aos domingos das 09h às 13h.

Para mais informações sobre as feiras e sobre como participar do programa Mãos e Mentes Paulistanas é possível consultar os endereços dos pontos de venda ou se credenciar diretamente junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.