Artesãos do Mãos e Mentes Paulistanas participam de feira de decoração no Distrito Anhembi

Os trabalhos de artesãos e manualistas paulistanos estão em destaque na ABUP Decor Show, uma das principais feiras de decoração, mesa posta e utilidades domésticas do Brasil, que acontece até quarta-feira (5) no Anhembi, Zona Norte de São Paulo.

O Programa Mãos e Mentes Paulistanas participa ativamente do evento, proporcionando a 12 talentosos artesãos a oportunidade de expor e comercializar suas criações exclusivamente para lojistas e profissionais do setor. Os visitantes da feira poderão interagir diretamente com os artistas, facilitando negociações e pedidos.

Rodrigo Goulart, secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, enfatiza a importância da participação dos artesãos: “Este evento é uma chance ímpar para que nossos criadores mostrem seu talento em um dos maiores eventos de decoração do país. Isso não apenas conecta nossos artistas a compradores nacionais e internacionais, mas também fortalece a economia criativa de São Paulo, levando o artesanato local a um público global”.

Entre os participantes, destacam-se:

Adriana Konrath : Especializada em pintura, produz decorações em madeira e outras superfícies.

: Especializada em pintura, produz decorações em madeira e outras superfícies. Ana Lúcia de Sousa Ribeiro : Cria peças monocromáticas e coloridas em macramê.

: Cria peças monocromáticas e coloridas em macramê. Anna Lúcia Augusto Salsa : Conhecida por suas mandalas e esculturas em 3D feitas de madeira.

: Conhecida por suas mandalas e esculturas em 3D feitas de madeira. Charlie Henrique Rodrigues Ohanwe : Apresenta quadros e itens decorativos em marchetaria.

: Apresenta quadros e itens decorativos em marchetaria. Edson Antônio Gonçalves : Famoso por suas luminárias e utensílios de carpintaria.

: Famoso por suas luminárias e utensílios de carpintaria. Fabíola de Souza Arantes : Produz esculturas minimalistas utilizando flores desidratadas.

: Produz esculturas minimalistas utilizando flores desidratadas. Mércia Maria de Souza : Oferece cerâmicas decorativas que encantam os visitantes.

: Oferece cerâmicas decorativas que encantam os visitantes. Igor Deodato Tornic : Apresenta peças domésticas esculpidas com grande habilidade.

: Apresenta peças domésticas esculpidas com grande habilidade. Sibelli Cristina Ártico : Cria objetos úteis que também servem como itens decorativos.

: Cria objetos úteis que também servem como itens decorativos. Katia Moraes Fonseca : Trabalha com costura criativa, criando cestos e bandejas diversificadas.

: Trabalha com costura criativa, criando cestos e bandejas diversificadas. Priscila Afonso : Suas obras são quadros decorativos que enriquecem diversos ambientes.

: Suas obras são quadros decorativos que enriquecem diversos ambientes. Kátia Oliveira: Famosa por suas gamelas artesanais com mosaicos únicos em madeira, ideais para servir petiscos.

A iniciativa Mãos e Mentes Paulistanas foi lançada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho em 2019. Seu objetivo é promover a atividade econômica e social dos empreendedores artesanais da cidade. O programa oferece suporte por meio de atividades que visam desenvolver o setor artesanal, fomentar a inclusão produtiva e facilitar o acesso ao mercado, além de estimular a geração de renda para trabalhadores manuais.

O Mãos e Mentes opera através de três pilares principais: cadastramento municipal de empreendedores, promoção de cursos de capacitação empreendedora e acesso ao mercado. Para usufruir dos serviços oferecidos pelo programa, é necessário estar credenciado. Artesãos interessados em se envolver com as ações do programa podem realizar seu cadastro online através do link disponível no site oficial.