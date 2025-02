São Paulo celebra o Dia de São Valentim com peças românticas

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, promove uma programação especial nesta semana para celebrar o dia de São Valentim (14), comemorado mundialmente como o Dia dos Namorados. Três peças do gênero romance serão apresentadas nos espaços municipais.

A peça “Passaporte para o Amor”, em cartaz no Teatro Arthur Azevedo até o dia 23 de fevereiro, com ingressos a partir de R$ 15 (meia-entrada) integra a programação, assim como o romance “Gato Malhado e a Andorinha Sinhá”, escrito por Jorge Amado, que em sua versão teatral sobe ao palco na arena do Centro Cultural da Juventude nos dias 15 e 16 de fevereiro, às 11h e 15h, com ingressos gratuitos.

O clássico “Romeu e Julieta” também tem ingressos gratuitos, com apresentações no Centro Cultural Vila Itororó nos dias 13, 16 e 20 de fevereiro, às 16h.

Histórias

A comédia romântica “Passaporte para o Amor”, escrita por Dan Rosseto, é protagonizada pela atriz Marjorie Gerardi e pelo ator Stephano Matolla. A peça tem direção de Viviane Figueiredo e Dan Rosseto, e conta a história de Ângelo e Marina, um passageiro e uma comissária de bordo, que se conhecem por acaso no saguão de um aeroporto por perderem o mesmo horário do voo. Assim, os dois vão ter que passar a noite juntos até que a companhia aérea os coloquem em outro avião. Durante a madrugada, o público vê de perto a relação dos dois amadurecerem: de estranhos a cúmplices, de conhecidos a confidentes. O destino pode escrever o certo em linhas tortas?

A peça aborda assuntos relacionados à reconquista do afeto, ao luto e como o amor está presente nas trocas diárias entre familiares, amigos e casais. O espetáculo faz uma reflexão sobre a afetividade, apresentando momentos divertidos e românticos, mesclando humor e poesia com um toque de drama: “O riso melhora a resposta imunológica do organismo, estreita as relações sociais, atenua dores, diminui o stress, estimula o cérebro e aumenta a qualidade de nossa vida. Através do riso, assuntos que poderiam ser difíceis de serem discutidos, são colocados num patamar de fácil compreensão. A partir desta premissa é que contaremos um encontro entre duas almas gêmeas no saguão de um aeroporto” conta Rosseto. “Passaporte para o Amor” é adaptado do filme homônimo de 1991, vencedor do Globo de Ouro de ‘Melhor Filme Cômico ou Musical”, com sessões às sextas e sábados às 20h e domingo às 18h.

Outra adaptação que está em cartaz é o romance de Jorge Amado “O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá”, no Centro Cultural da Juventude, dias 15 e 16 de fevereiro, às 11h e 15h. Uma fábula poética que narra sobre um amor impossível entre um gato mal-humorado e uma andorinha delicada. A história, de forma simples e rica, explora temas essenciais como preconceito, as diferenças sociais e a passagem do tempo. Com uma linguagem sensível e simbólica, a adaptação reflete o destino inevitável de amores que desafiam as regras estabelecidas, para todos os apaixonados que cruzam qualquer tipo de barreira em seu relacionamento.

Completando a programação, em cartaz “Romeu e Julieta”, de William Shakespeare. O amor proibido entre dois jovens de famílias rivais, os Montéquio e os Capuleto, não será em Verona, e sim no Centro Cultural Vila Itororó, nos dias 13, 16 e 20 de fevereiro às 16h. Apaixonados à primeira vista, Romeu e Julieta enfrentam a oposição de seus parentes e recorrem a encontros secretos e planos arriscados para ficarem juntos, discutindo temas como o forjação do destino, o ódio entre famílias e suas consequências sociais em seus integrantes familiares e a intensidade do amor juvenil, tornando-se uma das histórias mais emblemáticas da literatura mundial.

Serviço:

Atração: Passaporte para o Amor

Quando: de 01/02 (Sábado) a 23/02 (Domingo) | Sexta e sábado às 20h, e domingo às 18h

Onde: Sala Multiuso do Teatro Arthur Azevedo | Avenida Paes de Barros, 955 – Alto da Mooca

Ingresso: R$ 30,00 Inteira e R$ 15,00 Meia

Classificação: +14 anos

Sinopse: Ângelo e Marina, após perderem seus voos. Durante a aguardada realocação, a desconfiada aeromoça Marina e o determinado passageiro Ângelo trocam confidências, descobrindo afinidades surpreendentes repletas de humor e amor.

Ficha técnica:

Artistas: Stephano Matolla de Barros & Marjorie Gerardi.

Atração: Gato Malhado e a Andorinha Sinhá

Quando: 15 (Sábado) e 16/02 (Domingo), às 11h e às 15h

Onde: Arena do Centro Cultural da Juventude | Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641 – Vila Nova Cachoeirinha

Ingresso: Grátis

Classificação: Livre

Sinopse: O romance O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá foi escrito por Jorge Amado em 1948 como um presente de aniversário para seu filho João Jorge, que fazia um ano na ocasião. A obra, que só seria publicada pela primeira vez em 1976, é uma fábula sobre um amor proibido entre um gato e uma andorinha. A montagem da Cia. Novelo, com direção de Maristela Chelala, direção musical de Marco França e direção de movimento de Dinho Hortêncio, adiciona recursos da linguagem do circo ao romance.

Atração: Romeu e Julieta

Quando: 13/02 (Quinta-feira) ,16/02 (Domingo) e 20/02 (Quinta-feira), às 16h

Onde: Pátio de Casas da Vila Itororó | Rua Maestro Cardim, 60 – Bela Vista

Ingresso: Grátis

Classificação: +14 anos ou crianças acompanhado dos pais

Sinopse: Romeu e Julieta são filhos de duas famílias inimigas, cujos membros lutam de forma sangrenta nas ruas de Verona. O casal se conhece em um baile e se apaixona imediatamente. A partir de então, a peça narra a forma como eles lutam para ficarem juntos, a despeito do ódio entre seus parentes.