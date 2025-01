“Passaporte para o Amor” estreia no Teatro Arthur Azevedo

Estreia no dia 31 de janeiro, na Sala Multiuso do Teatro Arthur Azevedo, o espetáculo “Passaporte para o Amor”, estrelado por Marjorie Gerardi e Stephano Matolla. Com texto de Dan Rosseto, que também assina a direção ao lado de Viviane Figueiredo, esta é a primeira comédia romântica escrita pelo autor.

Uma história de encontros e afetos

A trama gira em torno de Ângelo e Marina, dois desconhecidos que se encontram por acaso no saguão de um aeroporto após perderem seus voos. Marina, uma aeromoça com rompantes de humor, tenta manter Ângelo, um passageiro, à distância. No entanto, a insistência dele em criar uma conexão acaba desarmando a desconfiança inicial.

Durante uma madrugada cheia de confidências e cumplicidade, os dois percebem que compartilham afinidades inesperadas. A peça reflete sobre temas como amor, luto e reconquista, destacando a importância da afetividade no dia a dia e a superação de perdas por meio de pequenos gestos e conquistas.

Humor, poesia e emoção

Dan Rosseto, reconhecido por suas obras dramáticas, aposta em sua primeira comédia romântica para explorar o impacto do riso na vida cotidiana. “O riso melhora a resposta imunológica, estreita relações sociais e nos ajuda a enfrentar temas difíceis de maneira leve. Essa peça alterna humor, poesia e drama, aproximando o público das histórias contadas no palco”, explica o autor.

Com um toque de lirismo e momentos de reflexão, “Passaporte para o Amor” promete encantar e divertir ao abordar os encontros e desencontros da vida.

Ficha Técnica:

Texto: Dan Rosseto

Direção: Dan Rosseto e Viviane Figueiredo

Direção de produção: Fabio Camara

Elenco: Marjorie Gerardi e Stephano Matolla

Participação em áudio: Regiane Alves

Assistente de produção: Mayara Mariotto

Figurino e cenário: Dan Rosseto, Fabio Camara e Viviane Figueiredo

Costureira: Sueli da Silva

Cenotécnico: Matheus Fiorentino Nanci

Iluminador e operador de luz: Vini Hideki

Operador de som: Jorge Leal

Arte Gráfica: Erik Almeida

Fotos estúdio: Hudson Senna

Fotos ensaio: Larissa Camargo

Redes sociais: Stephano Matolla

Assessoria de imprensa: Fabio Camara

Produtora associada: Girassol em Cena Produções e NYN Realizações

Realização: Applauzo e Lugibi Produções

Serviço: