Capital e litoral de SP devem ter sol e chuva neste domingo (29)

Os moradores da capital paulista que optaram por celebrar o réveillon nas praias enfrentam a possibilidade de chuva neste domingo, dia 29. Os institutos meteorológicos indicam que as condições climáticas serão semelhantes em todo o estado, com a presença do sol intercalada por períodos de chuvas isoladas ao longo do dia.

Conforme as previsões do Climatempo, o município de São Sebastião, localizado no litoral norte, é onde se espera a maior quantidade de precipitação neste domingo. A manhã deve começar com sol entre nuvens, mas à medida que o dia avança, pancadas de chuva se tornam mais prováveis, especialmente no período da tarde e à noite. As temperaturas na região devem oscilar entre 21°C e 25°C.

As cidades vizinhas de Ubatuba e Caraguatatuba também terão um cenário similar, com a aparição do sol logo cedo e aumento da nebulosidade ao longo do dia. Assim como em São Sebastião, são esperadas chuvas a partir do final da manhã, com possibilidade de temporais durante a noite. As temperaturas deverão variar entre 19°C e 25°C.

No litoral sul, incluindo Santos, Guarujá e Praia Grande, a previsão é um pouco mais favorável, com períodos de sol entre algumas nuvens e chuvas rápidas tanto durante o dia quanto à noite. As temperaturas na Baixada Santista devem ser ligeiramente superiores, variando entre 22°C e 27°C.

A região metropolitana de São Paulo terá um domingo marcado pela presença do sol entre nuvens, com uma gradual elevação das temperaturas ao longo do dia. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo estima que as mínimas fiquem em torno de 19°C, enquanto as máximas podem ultrapassar os 25°C. No final da tarde, a nebulosidade tende a aumentar e há previsão de chuvas rápidas e isoladas.

Além disso, a Serra do Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais estão sob alerta devido ao risco elevado de deslizamentos. A umidade que causou fortes tempestades em São Paulo até sexta-feira (27) deslocou-se para leste e agora afeta uma ampla área entre o sul mineiro e os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, onde temporais podem atingir até 100 mm por dia.

Diante do solo já saturado pelas chuvas recentes, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) alertou sobre o alto risco de deslizamentos de terra e quedas de barreiras nas margens das estradas na zona da mata mineira, na região serrana fluminense e no sul capixaba.