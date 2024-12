Réveillon no Rio: 80% dos hotéis já reservados e festa promete 2,5 milhões de pessoas

O Rio de Janeiro reafirma sua posição como um dos principais destinos turísticos durante as festividades de fim de ano, atraindo um grande número de visitantes para a celebração do Réveillon. Copacabana, conhecida mundialmente por sua grandiosa festa de virada, já apresenta uma demanda significativa nos hotéis da região. De acordo com a Associação HotéisRIO, mais de 80% das acomodações disponíveis já estão reservadas.

Além da tradicional queima de fogos, a programação deste ano inclui apresentações musicais de grandes artistas como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Ivete Sangalo e Anitta. Um destaque especial será a estreia de um palco voltado para a música gospel, ampliando ainda mais a diversidade das atrações.

O palco principal, que está sendo montado na orla de Copacabana, se prepara para receber os shows e a esperada queima de fogos. Este ano, os organizadores prometem uma contagem regressiva inovadora, com um espetáculo de luzes que incluirá lasers iluminando a praia. A exibição pirotécnica terá duração de 12 minutos e será realizada a partir de dez balsas posicionadas no mar, garantindo uma experiência visual impressionante ao público presente.

As celebrações não se restringem apenas à famosa praia carioca; ao todo, 13 palcos estarão espalhados por diversos bairros do Rio de Janeiro, incluindo Ipanema, Leblon, Botafogo e o Centro da cidade. A ocupação hoteleira também é expressiva em outras áreas: Ipanema e Leblon já registram 81% de taxa ocupacional, enquanto Botafogo e Flamengo atingem 70%, e o Centro apresenta 66%.

Para aqueles que desejam passar a virada do ano na cidade maravilhosa, é aconselhável garantir a hospedagem o quanto antes. A expectativa é que cerca de 2,5 milhões de pessoas compareçam à orla carioca na última noite do ano, tornando a festa uma das maiores do mundo.