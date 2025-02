São Paulo avança na implantação de centros de visitantes subaquáticos

Reconhecidos pela riqueza em biodiversidade de suas águas doces, bem como pela presença de navios naufragados e cidades submersas, três destinos turísticos no interior paulista darão início, nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro, a um projeto inovador. Em colaboração com a Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo (Setur-SP), ocorrerão reuniões e visitas técnicas com o objetivo de implementar centros de visitantes subaquáticos.

Durante os encontros, representantes das prefeituras de Presidente Epitácio, Itapura e Rifaina se reunirão com especialistas contratados para a coleta de dados e elaboração de estudos de viabilidade específicos para cada localidade. Este trabalho contemplará o mapeamento da biodiversidade existente, as correntes aquáticas da região e a análise das necessidades de infraestrutura adequadas para atividades como mergulho e snorkeling.

A previsão é que os resultados desse levantamento sejam entregues até abril. Recentemente, no mês anterior, foram realizadas visitas às cidades costeiras do Guarujá e Ilhabela como parte deste projeto.

Roberto de Lucena, um dos envolvidos no projeto, destaca que “os centros de visitantes subaquáticos representam uma abordagem sustentável ao turismo, atraindo visitantes e contribuindo para a valorização dos oceanos, rios e reservatórios”. O estado de São Paulo possui uma extensa rede fluvial, com aproximadamente 4.200 km de rios navegáveis, além de diversos reservatórios e lagos. Ao todo, pelo menos 120 municípios apresentam potencial para se tornarem destinos atraentes para o turismo náutico.

Em um movimento estratégico para fortalecer essa área do turismo, o Governo do Estado lançou recentemente o Plano Estadual de Turismo Náutico e um guia denominado “Rotas de Mergulho“, que mapeia 99 pontos preparados para receber turistas em locais litorâneos e em grandes reservatórios no interior paulista. Entre os municípios beneficiados pela iniciativa dos centros de visitantes subaquáticos estão Ilhabela, Guarujá, Presidente Epitácio, Itapura e Rifaina.