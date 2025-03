São Paulo avança com concessão de rodovias do Circuito das Águas

A Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo (SPI) está implementando um projeto significativo para a modernização da infraestrutura rodoviária na região do Circuito das Águas. Este projeto abrange um total de 533 quilômetros de estradas que atravessam 33 municípios, exercendo um papel fundamental na economia local, turismo e mobilidade urbana.

Com um investimento projetado de R$ 10 bilhões, o plano inclui a realização de duplicações, criação de faixas adicionais, instalação de acostamentos e passarelas. Além disso, introduzirá o Sistema Automático Livre (free flow), um modelo inovador de cobrança de pedágio eletrônico que elimina barreiras físicas, proporcionando maior fluidez no tráfego.

As rodovias afetadas pela concessão incluem trechos das seguintes vias: SP-008, SP-063, SP-095, SP-107, SP-133, SP-147, SP-324, SP-332, SP-340, SP-342, SP-354 e SP-360. Entre as cidades beneficiadas estão Águas da Prata, Amparo, Bragança Paulista, Campinas e Jundiaí, entre outras.

O projeto também prevê melhorias substanciais na infraestrutura rodoviária com ênfase em segurança e eficiência. Estão planejados 187 quilômetros de duplicações, 109 quilômetros de faixas adicionais e terceiras faixas, além da ampliação ou criação de 133 quilômetros de acostamentos e 137 quilômetros de marginais. Um novo contorno viário será construído em Águas da Prata, juntamente com a instalação de 45 passarelas e 156 novos pontos de ônibus.

A adoção do Sistema Automático Livre promete transformar a experiência dos motoristas ao substituir os pedágios tradicionais. A cobrança será feita automaticamente com base na distância percorrida. A partir de 2026, os usuários que possuírem TAG eletrônica terão direito a um desconto automático de 5% na tarifa. Para os motoristas sem TAG, o sistema reconhecerá as placas dos veículos, permitindo o pagamento online ou por outros meios dentro do prazo de até 30 dias.

Além das melhorias rodoviárias e tecnológicas, a concessão é esperada para gerar mais de 12 mil empregos diretos e indiretos na região, impulsionando a economia local.

Atualmente em fase de consulta pública até 21 de março, o projeto está aberto à participação da sociedade na definição do modelo final. O edital correspondente será divulgado em maio de 2025, seguido por um leilão programado para setembro e a assinatura do contrato prevista para janeiro de 2026.

A concessão do lote Circuito das Águas não apenas envolve a revitalização das estradas sob a administração do DER/SP e da concessionária Renovias, mas também assegura que o desenvolvimento urbano nas áreas adjacentes ocorra com segurança. Melhorias na iluminação pública e novas passarelas estão entre as iniciativas planejadas para proteger pedestres e motoristas.

O investimento total estimado no projeto é de R$ 9,48 bilhões ao longo de um prazo de concessão estabelecido em 30 anos. Os municípios impactados incluem Holambra, Jaguariúna, Pedreira e outros ao longo da rota estratégica do Circuito das Águas. O Programa Siga Fácil SP garantirá que a cobrança pelo uso das rodovias seja feita automaticamente através do sistema free flow.