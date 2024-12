São Paulo anuncia empresa Elgin como nova patrocinadora

O São Paulo Futebol Clube anunciou, nesta segunda-feira (23), uma nova parceria de patrocínio. A marca escolhida para estampar a camisa tricolor durante a temporada de 2025 é a Elgin, uma empresa brasileira com mais de sete décadas de trajetória no mercado.

A Elgin, conhecida por sua expertise em climatização e refrigeração, verá sua logo ocupando um espaço de destaque na parte frontal da camiseta do time. O acordo firmado se estenderá até o final de 2025, evidenciando a importância da colaboração entre a marca e o clube.

A estreia oficial da Elgin na vestimenta do São Pauloa ocorrerá em um evento internacional. O time enfrentará o Cruzeiro no dia 15 de janeiro, no Inter&Co Stadium, em Orlando, Florida, como parte da FC Series. Com a nova logo centralizada na parte superior da camisa, o São Paulo se junta a outros dois clubes brasileiros que participarão desse torneio.

Anderson Bruno, Vice-Presidente Comercial da Elgin, destacou que a decisão de investir no clube mais vitorioso do Brasil em competições internacionais reflete os valores da empresa. “Estamos comprometidos com a qualidade e inovação, sempre buscando resgatar o orgulho nacional através dos nossos produtos e do nosso futebol”, afirmou Bruno.

Reconhecida como uma referência em diversos segmentos, a Elgin começou sua jornada fabricando máquinas de costura e hoje se destaca pela variedade de eletroportáteis que oferece ao consumidor brasileiro. A linha inclui itens como air fryers, secadores de cabelo e robôs aspiradores, em um contínuo processo de expansão e adaptação às necessidades do mercado.

Eduardo Toni, diretor executivo de Marketing do São Paulo FC, expressou entusiasmo sobre a nova parceria: “É uma grande satisfação ter a Elgin como patrocinadora. Assim como nós, eles são uma marca brasileira tradicional e respeitada. Acreditamos que essa colaboração será benéfica para ambas as partes”.