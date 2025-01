São Paulo acerta renovação de contrato com Luiz Gustavo

O São Paulo acertou na última terça-feira (31) a renovação de contrato com o volante Luiz Gustavo. O vínculo se encerraria na virada do ano, mas as partes chegaram a um acordo pela extensão até o fim de 2025.

O meio-campista chegou ao Tricolor do Morumbi no início do ano, integrando a equipe que foi campeã da Supercopa do Brasil em cima do Palmeiras. Em 2024, Luiz Gustavo atuou em 46 partidas, sendo 37 como titular, marcando um cinco gols e distribuindo uma assistência.

De contrato renovado, Luiz Gustavo se apresentará junto aos demais companheiros no dia 8 de janeiro, data em que a delegação do São Paulo viaja para os Estados Unidos para a pré-temporada e a disputa da FC Series. O torneio contará também com Cruzeiro, Flamengo, Atlético-MG e Orlando City, clube anfitrião.

Por conta da participação no torneio preparatório, o Tricolor terá sua estreia adiada no Campeonato Paulista. O Soberano enfrenta a Ferroviária pela primeira rodada do Estadual apenas no dia 10 de fevereiro, enquanto as outras equipes estreiam nos dias 15 e 16 de janeiro.