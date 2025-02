São Paulo acelera negociações com Thiago Mendes após lesão de Pablo Maia

O São Paulo está intensificando os esforços para assegurar a contratação do volante Thiago Mendes, atualmente vinculado ao Al-Rayyan, do Qatar, antes do fechamento da janela de transferências.

Com a recente lesão de Pablo Maia, a diretoria do clube tricolor identificou a urgência de trazer um novo jogador para a posição e trabalha para formalizar um acordo até esta sexta-feira (28), data limite para as transações.

Thiago Mendes, que tem 32 anos, poderá ter que aceitar uma diminuição em seu salário nesta temporada. No entanto, há previsões de um aumento gradual em sua remuneração a partir de 2026.

Esta representa a terceira tentativa do São Paulo para contratar o volante nos últimos meses. Em julho passado, o clube havia iniciado negociações para o retorno do atleta, mas enfrentou obstáculos devido à proposta financeira exigida pelo Al-Rayyan, o que levou a uma pausa nas conversas.

No período em que atuou pelo São Paulo, Thiago Mendes participou de 142 jogos, contribuindo com 11 gols e 11 assistências. Em junho de 2017, o tricolor negociou sua saída para o Lille, da França, por um valor que na época correspondia a 9 milhões de euros (aproximadamente R$ 34 milhões). O jogador também teve uma passagem bem-sucedida pelo Lyon, onde permaneceu por quatro temporadas.