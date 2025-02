Pablo Maia passará por cirurgia no tornozelo e será desfalque no São Paulo

O volante Pablo Maia, de 23 anos, que se consolidou como peça-chave no esquema do São Paulo, sofreu uma lesão significativa durante a partida contra o São Bernardo, realizada na noite de domingo, onde a equipe triunfou por 3 a 1. O atleta deixou o campo visivelmente emocionado, e exames subsequentes revelaram uma lesão ligamentar no tornozelo direito, o que exigirá cirurgia.

Em uma coletiva realizada nesta segunda-feira na Federação Paulista de Futebol, o diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte, foi cauteloso ao discutir o tempo de recuperação do jogador.

“Ainda é cedo para determinar um prazo exato para o retorno. Estamos lidando com uma questão ligamentar e ele realizou novos exames mais tarde. Nossa expectativa é obter um posicionamento mais claro até o final do dia. A informação que recebi indica que provavelmente optaremos pela cirurgia. Assim que tivermos mais detalhes, o departamento médico poderá fornecer uma estimativa mais precisa“, afirmou Belmonte.

Além das preocupações imediatas sobre a saúde do atleta, Belmonte também abordou questões contratuais. Ele expressou a intenção do clube de renovar o vínculo de Pablo Maia, que atualmente se estende até 31 de dezembro de 2027.

“É um jovem talentoso que já enfrentou desafios significativos devido a uma contusão no ano passado. Retornou em grande forma e tínhamos expectativas de sua convocação para a seleção brasileira. É lamentável essa nova lesão e a necessidade da cirurgia, mas esperamos que ele volte rapidamente aos gramados. Queremos estender seu contrato, pois ele é um jogador essencial para nossa equipe e pretendemos mantê-lo por mais um ano“, destacou o diretor.

A lesão ocorreu durante uma disputa de bola aos 36 minutos do primeiro tempo, quando Pablo sentiu o tornozelo e saiu chorando do campo. Ele recebeu assistência dos colegas e foi levado a um hospital após a partida para os primeiros cuidados médicos. Na manhã seguinte, foram realizados exames mais detalhados.

No ano anterior, Pablo Maia já havia enfrentado uma grave lesão muscular durante um treinamento que o afastou dos gramados por nove meses. Ele retornou às atividades em janeiro e atuava em seu décimo primeiro jogo da temporada até a nova contusão.

Com a ausência de Pablo, o São Paulo terá que contar com alternativas como Alisson, Bobadilla e Marcos Antônio para preencher a função de volante. Luiz Gustavo, outro jogador importante que está em recuperação devido a uma fratura em um dos dedos do pé, poderá retornar à equipe em uma possível semifinal.