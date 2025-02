São Paulo abre inscrições para Programa Mães Guardiãs

A Prefeitura de São Paulo anunciou a abertura das inscrições para o Programa Operação Trabalho – POT Mães Guardiãs, que ocorrerão entre os dias 6 e 8 de fevereiro. O programa oferece 1.900 vagas direcionadas a mães de alunos e mulheres vinculadas à comunidade escolar, que buscam uma oportunidade de trabalho e renda.

As interessadas devem realizar seu cadastro no Portal Cate, observando alguns critérios específicos: é necessário estar desempregada, não receber benefícios como seguro-desemprego, além de ter idade entre 18 e 59 anos. As candidatas selecionadas atuarão em diversas unidades da Rede Municipal de Ensino, incluindo EMEIS, CEIS, CEMEIs e EMEFs.

Rodrigo Goulart, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, destacou a relevância do programa Mães Guardiãs, que já beneficiou mais de 11 mil mulheres desde sua criação há cinco anos. “Esse programa representa um importante suporte para as famílias, permitindo que muitas mulheres retornem ao mercado de trabalho, especialmente na área da pedagogia”, afirmou Goulart.

O POT Mães Guardiãs oferece um total de 7 mil vagas, sendo as novas oportunidades destinadas a substituir participantes que estão finalizando sua permanência no programa. As beneficiárias recebem uma bolsa auxílio mensal de R$ 1.593,90 e devem cumprir uma carga horária de 30 horas semanais, com atividades realizadas de segunda a sexta-feira.

Iniciado em 2021, durante o retorno das aulas na Rede Municipal em um período crítico da pandemia, o programa foi concebido para assegurar a implementação dos protocolos sanitários nas escolas. Com o passar do tempo, suas atividades foram adaptadas para incluir ações voltadas à busca ativa escolar, com o intuito de combater a evasão escolar.

As participantes também desempenham funções como Guardiãs da Alimentação Escolar, colaborando em atividades relacionadas às hortas pedagógicas e promovendo a conscientização dos alunos sobre sustentabilidade e alimentação saudável. Além disso, contribuem para o fortalecimento dos laços comunitários e a promoção de uma cultura pacífica dentro das instituições educacionais.

Fernando Padula, secretário municipal de Educação, ressaltou a importância das Mães Guardiãs nas unidades escolares: “Sua atuação é fundamental tanto nas iniciativas de busca ativa quanto no suporte às hortas pedagógicas. Elas são um elo essencial entre a comunidade e as escolas”, comentou Padula.

As inscrições para o programa permanecem abertas até o próximo sábado (8). As mulheres interessadas deverão preencher um formulário no Portal Cate com seus dados pessoais e informações sobre sua região de residência e local desejado para trabalho.

Após essa etapa inicial, a equipe do Cate realizará uma triagem para convocar as candidatas que atendem aos requisitos do programa. Durante essa fase, as pré-selecionadas precisarão apresentar documentos comprobatórios para formalizar sua participação.

Os requisitos incluem ser mãe de aluno matriculado na Rede Municipal ou pertencente à comunidade escolar (incluindo avós ou responsáveis legais), residir na cidade de São Paulo e estar desempregada há pelo menos seis meses. A renda familiar deve ser compatível com os critérios estabelecidos pelo programa.

A nova turma terá acesso a capacitação online por meio do Portal do Cate e dos Centros POT, além do suporte em temas educacionais oferecido pela Secretaria Municipal de Educação.