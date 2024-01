São Camilo Pompeia completa 64 anos em janeiro

Inaugurada em 1960, a unidade Pompeia do Hospital São Camilo de São Paulo acompanhou, ao longo dos anos, o crescimento da população e os avanços científicos e tecnológicos voltados ao atendimento médico-hospitalar.

Fundada a partir de um consultório médico da Sociedade Beneficente São Camilo, a unidade Pompeia completou 64 anos em 23 de janeiro deste ano. Em 1946, a Sociedade Beneficente São Camilo iniciou a construção do Hospital São Camilo Pompeia.

“A unidade Pompeia conta com o atendimento de diversas especialidades, desde urologia, angiologia, hematologia, pediatria, oncologia e até mesmo o tratamento de oxigenoterapia hiperbárica que foi inaugurado na unidade em 2023”, comenta Carolina Marcki, gerente médica da unidade Pompeia da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo.

O São Camilo Pompeia possui prontos-socorros infantil e adulto, Unidades de Terapia Intensiva pediátrica, adulta, coronariana e neurológica – trazendo o conceito de assistência multiprofissional e interdisciplinar, o que possibilita observar e tratar o paciente de forma integral.

“O hospital também é referência no Transplante de Medula Óssea (TMO) e conta com uma equipe especializada que já realizou mais de 550 transplantes, bem como um serviço de hemoterapia para o atendimento a pacientes onco-hematológicos”, destaca Marcki.

O Centro Cirúrgico está preparado e equipado para procedimentos de alta complexidade, incluindo cirurgias bariátrica, oncológica, cardíaca, implante de órteses e próteses, além da Cirurgia Robótica. Também, realiza procedimentos minimamente invasivos e de alta precisão, como videolaparoscopia, neuronavegação e demais técnicas vídeo assistidas.

Todos os anos são realizadas mais de 10 mil cirurgias, mais de 1,7 milhão de exames, 251 mil consultas no pronto-socorro, 130 mil consultas no Centro Médico e, aproximadamente, 17 mil internações na unidade Pompeia.

A unidade Pompeia, em conjunto com a Santana, recebeu no último ano, a certificação da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH), no Programa de Acreditação Internacional em Terapia celular da Associação para o Avanço da Hemoterapia e de Bioterapias (AABB), entidade internacional, líder na definição de padrões nessas áreas.