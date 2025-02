São Caetano vence o Taquaritinga e assume a vice-colocação da A4

Em um embate marcado pela tensão e a expectativa, o São Caetano obteve uma vitória crucial sobre o Taquaritinga na nona rodada da Série A4 do Campeonato Paulista. O jogo, realizado no Estádio Anacleto Campanella, viu o time da casa se beneficiar de um jogador a mais desde os minutos finais do primeiro tempo, culminando em um gol decisivo nos instantes finais da partida, anotado pelo atacante Fábio Azevedo.

Com essa vitória, o São Caetano ascendeu à segunda posição da tabela, agora acumulando 17 pontos. Por outro lado, o Taquaritinga permanece com 14 pontos, ocupando provisoriamente a quinta colocação.

Ambas as equipes se preparam agora para seus próximos compromissos na competição. Na próxima quarta-feira (26), o São Caetano enfrentará o Osasco Audax fora de casa às 20h. Já o Taquaritinga jogará contra o Penapolense também fora de seus domínios às 15h.

Primeiro tempo morno

O duelo entre São Caetano e Taquaritinga não começou da melhor forma em termos de emoção. O Azulão dominou as ações, mas encontrou dificuldades para converter sua posse de bola em oportunidades claras de gol. O Leão, apesar de ter pressionado pouco, conseguiu segurar a igualdade no placar até os 40 minutos do primeiro tempo.

No entanto, um episódio crucial mudou o rumo da partida: o meio-campista Lucas Góes, do Taquaritinga, recebeu seu segundo cartão amarelo e foi expulso. Com isso, a equipe visitante ficou reduzida a dez jogadores, mas mesmo assim, o primeiro tempo terminou sem gols.

São Caetano vai pra cima no segundo tempo

Com um homem a mais em campo, o São Caetano intensificou sua pressão no início do segundo tempo. Logo aos seis minutos, uma finalização de Wermeson foi defendida pelo goleiro João Lazzari; no rebote, Maurício Mendes disparou um chute potente que encontrou a trave. O Azulão continuava a buscar o gol e a recompensa viria.

Aos 43 minutos do segundo tempo, Fábio Azevedo, artilheiro da competição com oito gols até então, recebeu um belo lançamento e não hesitou ao sair cara a cara com o goleiro adversário. Ele concluiu com precisão e finalmente abriu o placar para o São Caetano. Este gol garantiu três pontos vitais na corrida pela classificação ao mata-mata.