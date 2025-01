São Caetano vence o Nacional e estreia no Paulistão A4 com pé direito

O São Caetano estreou com o pé direito no Campeonato Paulista A4. O time do ABC Paulista venceu o Nacional fora de casa pelo placar de 2 a 1 na primeira rodada da competição e somou seus primeiros três pontos na missão rumo ao acesso.

Fábio Azevedo abriu o placar para o Azulão logo nos primeiros minutos de jogo, mas o Ferrinho conseguiu chegar ao empate ainda na etapa inicial com Gustavo Índio, de cabeça. Desde então, o jogo ficou truncado, com poucas chances para cada lado.

No entanto, nos acréscimos do segundo tempo, o juiz assinalou pênalti para o São Caetano. Vinícius Spaniol cobrou com categoria, no ângulo, para vencer o goleiro e garantir uma vitória emocionante para o Azulão.

Embalado com a vitória fora de casa na estreia, o São Caetano agora joga nos seus domínios contra o Paulista de Jundiaí. A bola rola às 15h deste sábado (25), no estádio Anacleto Campanella, no ABC Paulista. O Nacional, por sua vez, visita o União Barbarense, no domingo (26), às 10h.