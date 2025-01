São Caetano vence Joseense e sobe na tabela da Série A-4

Após enfrentar uma derrota na segunda rodada do campeonato contra o Paulista, o São Caetano conseguiu reencontrar-se com a vitória ao vencer o Joseense por 2 a 1, em um jogo marcado por emoções até os minutos finais. Com este resultado, a equipe azulina ascendeu para a quinta posição na tabela da Série A-4, entrando na zona de classificação para as fases eliminatórias, totalizando seis pontos.

A primeira metade da partida foi marcada pela falta de grandes oportunidades e emoções, mas o cenário mudou drasticamente no segundo tempo. Logo no início da etapa complementar, aos dois minutos, Bernardo Henrique aproveitou um erro da defesa adversária e abriu o placar para o São Caetano. No entanto, a alegria dos torcedores durou pouco: apenas três minutos depois, o Joseense igualou o marcador.

Mauricinho decide nos minutos finais

Com o jogo se encaminhando para um empate, Mauricinho apareceu como herói da partida. A dois minutos do apito final, ele desferiu um potente chute de fora da área que garantiu os três pontos para o time do Grande ABC.

Agora em busca de mais vitórias para se aproximar dos líderes do campeonato, o São Caetano se prepara para uma nova jornada. Neste domingo, a equipe viajará até Santa Bárbara d’Oeste, onde enfrentará o União Barbarense às 10h, almejando conquistar sua terceira vitória no Estadual.