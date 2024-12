São Caetano empata amistoso contra o Juventus

O São Caetano enfrentou o Juventus no último sábado em um amistoso realizado no Estádio Anacleto Campanella. A partida, que terminou empatada em 0 a 0, teve como principal objetivo preparar o elenco para a Série A-4 do Campeonato Paulista, com início marcado para 22 de janeiro.

Formato inovador de jogo

O amistoso foi disputado em três tempos de 30 minutos cada, permitindo aos treinadores utilizarem todo o elenco disponível. Essa abordagem garantiu uma análise detalhada do desempenho físico e tático dos atletas.

O técnico Heron Ferreira elogiou a postura defensiva da equipe, que conseguiu neutralizar as investidas do Juventus e exigiu pouco do goleiro. A defesa do Azulão se mostrou sólida e eficiente, contribuindo para o resultado equilibrado.

Ofensividade com criatividade

No meio-campo e ataque, o São Caetano exibiu criatividade nas jogadas ofensivas, com rápidas transições e triangulações. Apesar da dificuldade em superar a zaga adversária, o time criou boas chances de gol por meio de lançamentos precisos e finalizações de média distância.

Após o jogo, os atletas foram liberados para as celebrações natalinas, retornando aos treinos na próxima semana para intensificar a preparação. A estreia do São Caetano será contra o Nacional no Estádio Nicolau Alayon, e a equipe promete estar pronta para lutar por bons resultados na temporada de 2025.